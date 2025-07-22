Я не за это воевал — Маси Найем о законопроекте «против НАБУ»
Фото: Маси Найем/Facebook
Я не за это воевал, чтобы вернуться на много лет назад, когда против коррупции мы не могли ничего сделать. Законопроект №12414, которым хотят уничтожить антикоррупционную систему, был получен Верховной Радой 16.01.2025 года. Да, именно 16 января, как когда-то в 2014 году были приняты диктаторские законы. Есть ли у меня претензии к САП и НАБУ? Да, есть. Равно как и к общей системе СБУ, ГБР, Нацпол. Это не повод их отменять, упразднять. Прошу депутатов спросить своих друзей и родных на войне — голосовали ли бы они за это. Или за это ли они воюют.
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- Категории: Политика, Сказано, Украина; Теги: голосование, законопроект, НАБУ, Найем, сап;
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- • Дата публикации материала: 22 июля 2025 в 13:38;
Корреспондент Маси Найем, адвокат, майор ВСУ в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Я не за это воевал, чтобы вернуться на много лет назад, когда против коррупции мы не могли ничего сделать. Законопроект…".