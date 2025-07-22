Live
  • Вт 22.07.2025
  • Харьков  +28°С
  • USD 41.82
  • EUR 48.79

Я не за это воевал — Маси Найем о законопроекте «против НАБУ»

Политика 13:38   22.07.2025
Маси Найем
адвокат
майор ВСУ
Я не за это воевал — Маси Найем о законопроекте «против НАБУ» Фото: Маси Найем/Facebook

Я не за это воевал, чтобы вернуться на много лет назад, когда против коррупции мы не могли ничего сделать. Законопроект №12414, которым хотят уничтожить антикоррупционную систему, был получен Верховной Радой 16.01.2025 года. Да, именно 16 января, как когда-то в 2014 году были приняты диктаторские законы. Есть ли у меня претензии к САП и НАБУ? Да, есть. Равно как и к общей системе СБУ, ГБР, Нацпол. Это не повод их отменять, упразднять. Прошу депутатов спросить своих друзей и родных на войне — голосовали ли бы они за это. Или за это ли они воюют.

Автор: Маси Найем, адвокат, майор ВСУ
Популярно
Зачем и какие дома будут сносить в Харькове, объяснил Терехов
Зачем и какие дома будут сносить в Харькове, объяснил Терехов
22.07.2025, 11:31
Погода в Харькове и области на 22 июля: объявлено штормовое предупреждение
Погода в Харькове и области на 22 июля: объявлено штормовое предупреждение
21.07.2025, 20:54
Новости Харькова — главное за 22 июля: бои, пожары, приговор отцу-педофилу
Новости Харькова — главное за 22 июля: бои, пожары, приговор отцу-педофилу
22.07.2025, 12:52
Хорошие новости сообщил «Ахиллес»: что получили защитники Харьковщины
Хорошие новости сообщил «Ахиллес»: что получили защитники Харьковщины
21.07.2025, 14:08
В НАБУ заявили, что их и САП независимость хотят уничтожить: ВР приняла закон
В НАБУ заявили, что их и САП независимость хотят уничтожить: ВР приняла закон
22.07.2025, 13:47
Есть работа в Харьковском зоопарке: вакантна одна из руководящих должностей
Есть работа в Харьковском зоопарке: вакантна одна из руководящих должностей
22.07.2025, 14:36

Новости по теме:

13:38
Я не за это воевал — Маси Найем о законопроекте «против НАБУ»
13:31
Во враги очень скоро запишут всех — Сюмар о законопроекте «против НАБУ»
15:25
В Харькове может появиться улица в честь Мисько Барбары: где проголосовать
17:49
Харьковчанин Чернов сможет выбирать победителей «Оскара» в следующем году
17:32
Харьковчане могут выбрать новое название для «Пушкинской»: есть три варианта

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Я не за это воевал — Маси Найем о законопроекте «против НАБУ»»; из категории Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 22 июля 2025 в 13:38;

  • Корреспондент Маси Найем, адвокат, майор ВСУ в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Я не за это воевал, чтобы вернуться на много лет назад, когда против коррупции мы не могли ничего сделать. Законопроект…".