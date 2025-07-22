Я не за это воевал — Маси Найем о законопроекте «против НАБУ»

Я не за это воевал, чтобы вернуться на много лет назад, когда против коррупции мы не могли ничего сделать. Законопроект №12414, которым хотят уничтожить антикоррупционную систему, был получен Верховной Радой 16.01.2025 года. Да, именно 16 января, как когда-то в 2014 году были приняты диктаторские законы. Есть ли у меня претензии к САП и НАБУ? Да, есть. Равно как и к общей системе СБУ, ГБР, Нацпол. Это не повод их отменять, упразднять. Прошу депутатов спросить своих друзей и родных на войне — голосовали ли бы они за это. Или за это ли они воюют.