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Я не за це воював – Масі Найєм про законопроект “проти НАБУ”

Політика 13:38   22.07.2025
Масі Найєм
адвокат
майор ЗСУ
Я не за це воював – Масі Найєм про законопроект “проти НАБУ” Фото: Масі Найєм/фейсбук

Я не за це воював, щоб повернутись на багато років назад, коли проти корупції ми не могли нічого вдіяти. Законопроєкт №12414, яким хочуть знищити антикорупційну систему, був одержаний Верховною Радою 16.01.2025. Так, саме 16 січня, як колись в 2014 році були прийняті диктаторські закони. Чи я маю претензії до САП та НАБУ? Так, маю. Так само як і до загальної системи СБУ, ДБР, Нацпол. Це не привід їх відміняти, скасовувати.  Прошу депутатів спитатися у своїх друзів і рідних на війні – чи вони за це голосували б. Чи вони за це воюють.

Автор: Масі Найєм, адвокат, майор ЗСУ
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Липня 2025 в 13:38;

  • Кореспондент Масі Найєм, адвокат, майор ЗСУ у цій статті розкриває тему новин про те, що "Я не за це воював, щоб повернутись на багато років назад, коли проти корупції ми не могли нічого вдіяти. Законопроєкт…".