Я не за це воював – Масі Найєм про законопроект “проти НАБУ”

Я не за це воював, щоб повернутись на багато років назад, коли проти корупції ми не могли нічого вдіяти. Законопроєкт №12414, яким хочуть знищити антикорупційну систему, був одержаний Верховною Радою 16.01.2025. Так, саме 16 січня, як колись в 2014 році були прийняті диктаторські закони. Чи я маю претензії до САП та НАБУ? Так, маю. Так само як і до загальної системи СБУ, ДБР, Нацпол. Це не привід їх відміняти, скасовувати. Прошу депутатів спитатися у своїх друзів і рідних на війні – чи вони за це голосували б. Чи вони за це воюють.