Сегодня 21 ноября: какой праздник и день в истории

21 ноября в Украине – День Достоинства и Свободы и День десантно-штурмовых войск. 21 ноября 1783 года в небо впервые в истории поднялся воздушный шар, пилотируемый человеком. В 1806-м Наполеон объявил “континентальную блокаду” Великобритании. В 1918-м правительство ЗУНР покинуло Львов. В 1920-м армия и правительство УНР покинули территорию Украинского государства. В 1921-м большевики расстреляли участников Второго Зимнего похода армии УНР. В 2004-м и 2013-м годах в Киеве начались протесты, которые привели к Оранжевой революции и Революции Достоинства. Год назад на первой задокументированной в Украине взятке в криптовалюте попался народный депутат от Харькова Андрей Одарченко.

Праздники и памятные даты 21 ноября

21 ноября в Украине – День Достоинства и Свободы и День десантно-штурмовых войск.

В мире – Всемирный день телевидения, Международный день отказа от курения (третий четверг ноября).

Также сегодня: Международный день философии и День социального предпринимательства (оба отмечают в третий четверг ноября), Всемирный день приветствий, День без музыки, Европейский день осведомленности о муковисцидозе, Всемирный день борьбы с раком поджелудочной железы (третий четверг ноября).

21 ноября в истории

21 ноября 1783 года в небо впервые в истории поднялся воздушный шар, пилотируемый человеком. Это был так называемый монгольфьер – аэростат, наполненный горячим воздухом. Подробнее.

21 ноября 1806 года французский император Наполеон издал Берлинский декрет – известный как объявление «континентальной блокады» Великобритании. Подробнее.

21 ноября 1918 года правительство ЗУНР покинуло Львов и переехало сначала в Тернополь, а впоследствии – Станислав (современный Ивано-Франковск). Подробнее.

21 ноября 1919 года заключили «Договор между союзными государствами и Польшей о Восточной Галичине». Подробнее.

21 ноября 1920 года армия УНР, отступая под давлением большевистской орды, перешла Збруч, оказавшись на территории Польского государства, где украинских воинов интернировали.

21 ноября 1921 года большевики в селе Базар начали расстреливать участников Второго Зимнего похода армии УНР — тех, кто попал в плен к оккупантам во время боя под Малыми Миньками. Всего с 21 по 23 ноября казнили 361 украинского воина.

21 ноября 2004 года начались акции на Майдане Незалежности, впоследствии переросшие в Оранжевую революцию. Подробнее.

21 ноября 2013 года в Украине начался Евромайдан, который дал начало Революции Достоинства. Подробнее.

21 ноября 2023 года нардепа из Харькова Андрея Одарченко поймали на взятке в криптовалюте. Таким сомнительным образом он вошел в историю страны — взятка в «крипте», которую Одарченко предлагал Мустафе Найему, стала первой задокументированной в Украине. В этот день НАБУ сообщило: «Народный депутат Украины, член комитета по антикоррупционной политике предлагал главе Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры неправомерную выгоду в криптовалюте Bitcoin, в эквиваленте 50 тыс. долларов». 22 ноября ВАКС избрал нардепу меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца и при этом определил залог в 15 миллионов гривен. Указанную сумму за Одарченко внесли, и он вышел из СИЗО.

Далее нардеп в течение длительного времени оставался в Киеве и посещал поочередно то судебные заседания, то заседания Верховной Рады Украины. Но все же «выпал из образа». Когда его дело стало выходить на финишную прямую, в сентябре этого года, Одарченко сбежал за границу. При этом у него вообще не было никаких документов. 19 сентября Высший антикоррупционный суд объявил нардепа в государственный и международный розыск. А подсудимый вскоре появился на очередном заседании — включившись онлайн. Судьям Одарченко не признался, где находится, и заявил о какой-то угрозе своей жизни. При этом поделился деталями событий годичной древности. В частности, признался, что предлагал взятку Найему – якобы «за выделение средств на ремонт университета». Речь идет о Государственном биотехнологическом университете, где Одарченко до сих пор остается ректором.

Руководство (или пресс-служба) вуза даже додумалось публично поздравить Одарченко в начале ноября с днем ​​рождения – на сайте и в соцсетях. Однако после резонанса в СМИ и соцсетях сообщение удалили.

А 14 ноября ВАКС объявил приговор: Одарченко признали виновным и назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы. Однако народного депутата для начала нужно найти и вернуть в Украину. Он может еще оспорить приговор – на подачу апелляции закон отводит 30 дней.

Церковный праздник 21 ноября

21 ноября – праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы. По преданию, родители Девы Марии Иоаким и Анна, молясь за то, чтобы иметь ребенка, дали обет: если родится дитя, посвятить его служению Богу. Когда Марии исполнилось три года, родители решили выполнить свое обещание. Собрав родственников и знакомых, одев Марию в лучшую одежду, с пением священных песен, с зажженными свечами в руках ее привели в Иерусалимский храм. В храм вела лестница из 15 высоких ступеней – слишком трудный путь для ребенка. Однако Мария, с Божьей помощью, быстро преодолела лестницу. Первосвященник ввел девочку в Святая святых, куда изо всех людей только раз в год входил первосвященник с очистительной жертвенной кровью. Все присутствующие в храме удивлялись этому необычному событию. Иоаким и Анна, вручив ребенка воле Божьей, вернулись домой. А Мария осталась в храме. О ее жизни там нет сведений. Есть только предания, что воспитывали ее в обществе благочестивых дев. Мария усердно читала Священное Писание, занималась рукоделием и постоянно молилась.

Народные приметы

Если в этот день идет снег с дождем, то весна будет непогожей.

Если снег пошел утром, то Пасха будет со снегом.

Что нельзя делать 21 ноября

Нельзя заниматься тяжелым трудом.

Нельзя заниматься рукоделием и домашней работой: шить, вышивать, убирать, стирать и т.д.

Нельзя употреблять алкоголь и ругаться.