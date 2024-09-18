Нардеп из Харькова Одарченко, подозреваемый во взятке, сбежал за границу – ЦПК
В «Центре противодействия коррупции» (ЦПК) со ссылкой на САП сообщают, что нардеп из Харькова Андрей Одарченко, которого судят за коррупцию, сбежал за пределы Украины.
«Прокурор САП во время заседания по делу нардепа Андрея Одарченко заявила о том, что депутат покинул территорию Украины. Прокурор САП предположила, что депутат покинул территорию Украины через Закарпатскую область. Именно туда Одарченко уехал в первые дни полномасштабного вторжения. Там он наладил тесные отношения с тогдашним руководителем Закарпатской ОГА Виктором Никитой, недавно назначенным заместителем Ермака», — говорится в сообщении.
В ГПК отметили, что связи с этим прокуроры внесли ходатайство о взыскании залога и оглашении депутата в международный розыск.
«Защита назвала эти ходатайства преждевременными и считает, что причины неявки Одарченко могут быть уважительными. Пока причины отсутствия нардепа им неизвестны. Судья ВАКС заявил, что завтра, 19 сентября, в 8:00 будут рассматривать ходатайство о взыскании залога и международном розыске», — добавили в ГПК.
Также судья инициировал привод Одарченко, которого сегодня должны были допросить. В ЦПК добавили, что «дело двигалось к финалу».
В Центре подчеркнули, что Одарченко вчера и сегодня не был и в стенах Верховной Рады.
Напомним, о задержании нардепа при попытке дать взятку в криптовалюте Bitcoin (около 50 тысяч долларов) главе Госагентства восстановления и развития Мустафе Найему 21 ноября сообщили пресс-службы НАБУ и САП. Как стало известно, речь идет об Андрее Одарченко. 22 ноября ВАКС избрал нардепу меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца и при этом определил залог в 15 миллионов гривен. За Одарченко внесли указанную сумму и он вышел из СИЗО, поэтому на него «возложены соответствующие процессуальные обязанности». Позже защита Одарченко попыталась обжаловать меру пресечения, однако АП ВАКС отказала в удовлетворении апелляционной жалобы.
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- Категории: Политика, Украина, Харьков; Теги: граница, нардеп, одарченко, сбежал, суд, Харьков, ЦПК;
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- • Дата публикации материала: 18 сентября 2024 в 15:42;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В «Центре противодействия коррупции» (ЦПК) со ссылкой на САП сообщают, что нардеп из Харькова Андрей Одарченко, которого судят за коррупцию, сбежал за пределы Украины.".