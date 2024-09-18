Нардеп з Харкова Одарченко, підозрюваний у хабарі, міг втекти за кордон – ЦПК

У «Центрі протидії корупції» (ЦПК) з посиланням на САП повідомляють, що нардеп з Харкова Андрій Одарченко, якого судять за корупцію, втік за межі України.

«Прокурор САП під час засідання у справі нардепа Андрія Одарченка заявила про те, що депутат покинув територію України. Прокурор САП припустила, що депутат покинув територію України через Закарпатську область. Саме туди Одарченко виїхав у перші дні повномасштабного вторгнення. Там він налагодив тісні стосунки з тодішнім керівником Закарпатської ОДА Віктором Микитою, якого нещодавно призначили заступником Єрмака», – йдеться у повідомленні.

У ЦПК зазначили, що в зв’язку з цим прокурори внесли клопотання про стягнення застави та оголошення депутата в міжнародний розшук.

«Захист назвав ці клопотання передчасними і вважає, що причини неявки Одарченка можуть бути поважними. Наразі причини відсутності нардепа їм невідомі. Суддя ВАКС заявив, що завтра, 19 вересня, о 8:00 будуть розглядати клопотання про стягнення застави і міжнародний розшук», – додали в ЦПК.

Також суддя Ногачевський ініціював привід Одарченка, якого сьогодні мали допитати. У ЦПК додали, що «справа рухалась до фіналу».

В Центрі підкреслили, що Одарченка вчора та сьогодні не було і в стінах Верховної Ради.

Нагадаємо, про затримання нардепа при спробі дати хабар у криптовалюті Bitcoin (близько 50 тисяч доларів) голові Держагентства відновлення та розвитку Мустафі Найєму 21 листопада 2023 року повідомили пресслужби НАБУ та САП. Як стало відомо, йдеться про Андрія Одарченка. 22 листопада ВАКС обрав нардепу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці та при цьому визначив заставу в 15 мільйонів гривень. За Одарченка внесли вказану суму і він вийшов із СІЗО, тому на нього «покладені відповідні процесуальні обов’язки». Пізніше захист нардепа спробував оскаржити запобіжний захід, проте АП ВАКС відмовила у задоволенні апеляційної скарги.