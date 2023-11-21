Нардепа из Харькова Одарченко поймали на взятке в крипте (фото)
Нардепа разоблачили на попытке подкупа топ-чиновника биткойнами.
«Народный депутат Украины, член комитета по антикоррупционной политике предлагал главе Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры неправомерную выгоду в криптовалюте Bitcoin, в эквиваленте 50 тыс. долларов», — сообщили в НАБУ.
По данным правоохранителей, в обмен на деньги нардеп просил содействия в получении средств из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ на ремонт подконтрольного ему объекта инфраструктуры.
«После выделения средств из фонда на криптокошелек должностного лица поступил первый транш неправомерной выгоды в эквиваленте 10 тыс. долларов. Это первая в истории антикоррупционных органов неправомерная выгода в криптовалюте, которую удалось документировать», — отметили в НАБУ.
По данным нардепа Алексея Гончаренко, фигурант – нардеп из Харькова Андрей Одарченко.
«Нардеп от фракции «Слуги народа» Андрей Одарченко задержали не просто на взятке, а он пытался подкупить главу Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафу Найема», — сообщил Гончаренко.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: взятка, Гончаренко., НАБУ, нардеп, одарченко, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 21 ноября 2023 в 12:34;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Нардепа разоблачили на попытке подкупа топ-чиновника биткойнами.".