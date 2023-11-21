Нардепа из Харькова Одарченко поймали на взятке в крипте (фото)

Нардепа разоблачили на попытке подкупа топ-чиновника биткойнами.

«Народный депутат Украины, член комитета по антикоррупционной политике предлагал главе Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры неправомерную выгоду в криптовалюте Bitcoin, в эквиваленте 50 тыс. долларов», — сообщили в НАБУ.

По данным правоохранителей, в обмен на деньги нардеп просил содействия в получении средств из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ на ремонт подконтрольного ему объекта инфраструктуры.

«После выделения средств из фонда на криптокошелек должностного лица поступил первый транш неправомерной выгоды в эквиваленте 10 тыс. долларов. Это первая в истории антикоррупционных органов неправомерная выгода в криптовалюте, которую удалось документировать», — отметили в НАБУ.

По данным нардепа Алексея Гончаренко, фигурант – нардеп из Харькова Андрей Одарченко.

«Нардеп от фракции «Слуги народа» Андрей Одарченко задержали не просто на взятке, а он пытался подкупить главу Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафу Найема», — сообщил Гончаренко.