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Нардепа из Харькова Одарченко поймали на взятке в крипте (фото)

Общество 12:34   21.11.2023
Виктория Яковенко
Нардепа из Харькова Одарченко поймали на взятке в крипте (фото) Фото: НАБУ

Нардепа разоблачили на попытке подкупа топ-чиновника биткойнами.

«Народный депутат Украины, член комитета по антикоррупционной политике предлагал главе Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры неправомерную выгоду в криптовалюте Bitcoin, в эквиваленте 50 тыс. долларов», — сообщили в НАБУ.

По данным правоохранителей, в обмен на деньги нардеп просил содействия в получении средств из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ на ремонт подконтрольного ему объекта инфраструктуры.

«После выделения средств из фонда на криптокошелек должностного лица поступил первый транш неправомерной выгоды в эквиваленте 10 тыс. долларов. Это первая в истории антикоррупционных органов неправомерная выгода в криптовалюте, которую удалось документировать», — отметили в НАБУ.

По данным нардепа Алексея Гончаренко, фигурант – нардеп из Харькова Андрей Одарченко.

«Нардеп от фракции «Слуги народа» Андрей Одарченко задержали не просто на взятке, а он пытался подкупить главу Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафу Найема», — сообщил Гончаренко.

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Фото: НАБУ

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 21 ноября 2023 в 12:34;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Нардепа разоблачили на попытке подкупа топ-чиновника биткойнами.".