11 тыс. за документы. Глава ветбольницы в Харькове повторно погорела на взятке

В Харькове разоблачили во взяточничестве заведующую участковой больницы ветмедицины. За разрешительные документы для вывоза животных за границу женщина вымогала 11300 гривен.

Летом этого года к подозреваемой обратилась харьковчанка для получения двух санитарно-ветеринарных паспортов международного образца на собак, чтобы вывезти домашних любимцев за границу, информируют в Харьковской облпрокуратуре.

«Заведующая больницей сообщила, что процедура оформления таких документов, проведение необходимых прививок и чипирование занимает много времени, однако есть возможность ускорить процесс за 11300 гривен», — говорится в публикации.



Фото: Харьковская облпрокуратура

Женщину задержали 31 октября во время получения части взятки в размере 9 тысяч гривен. Инициирован вопрос об отстранении подозреваемой от занимаемой должности.

«Проблемы с законом у заведующей ветеринарной больницы возникают не впервые — она является обвиняемой в другом уголовном производстве по фактам мошенничества и получения неправомерной выгоды. Женщину судят в Коминтерновском районном суде г. Харькова», — добавляют в прокуратуре.

С 3 ноября 2022 года по 2 августа 2023 года, информируют в ведомстве, женщина была отстранена от занимаемой должности, но в дальнейшем суд отказал в продлении срока, и фигурантка вновь была назначена заведующей больницы.

«Таким образом, почти сразу после назначения на должность заведующая вернулась к противоправной деятельности, совершила новое коррупционное преступление и стала подозреваемой в еще одном уголовном производстве», — резюмируют в прокуратуре.



Фото: ГУ НП в Харьковской области

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 1 ноября чиновнице сообщили о подозрении. Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.