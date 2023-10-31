5 лет «светит» чиновнику из Харькова, погоревшему на взятке в $3000 за киоск
В Харькове будут судить уже бывшего чиновника, требовавшего и получившего взятку $3000 за «содействие» в размещении киоска, сообщила Харьковская областная прокуратура.
Шевченковская окружная прокуратура Харькова направила в суд обвинительный акт в отношении 27-летнего мужчины по факту получения взятки за влияние на принятие решения.
Главный специалист сектора предпринимательства и потребительского рынка администрации Шевченковского района Харьковского горсовета организовал «схему» для теневого заработка денег. Он потребовал взятку с предпринимателей за предоставление разрешения на размещение киосков на территории Шевченковского района.
В июне этого года к нему обратился предприниматель, у которого возникли проблемы с размещением торгового павильона для фаст-фуда по проспекту Победы в Харькове.
Делок за «услугу все устроить» попросил $3000.
Сначала чиновник администрации сказал передать $1000 через своего знакомого. Предприниматель выполнил требование. Но уже 7 сентября при передаче $2000 лично главного специалиста задержали правоохранители.
Сейчас мужчину уволили с должности. Обвинительный акт рассмотрят в Дзержинском районном суде Харькова.
Санкция статьи предусматривает штраф от 2 тысяч до 5 тысяч пятисот не облагаемых налогом минимумов или лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: взятка, деньги, киоск, обвинение, суд, Харьков, Харьковская областная прокуратура, чиновник;
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- • Дата публикации материала: 31 октября 2023 в 17:00;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове будут судить уже бывшего чиновника, требовавшего и получившего взятку $3000 за «содействие» в размещении киоска, сообщила Харьковская областная прокуратура.".