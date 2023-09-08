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На взятке в Харькове «погорел» чиновник райадминистрации: подробности

Общество 16:55   08.09.2023
Виктория Яковенко
На взятке в Харькове «погорел» чиновник райадминистрации: подробности Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители задержали харьковского чиновника, требовавшего у предпринимателя 3 тысячи долларов за разрешение на размещение киосков.

По данным Харьковской областной прокуратуры, 27-летний главный специалист сектора предпринимательства и потребительского рынка администрации Шевченковского района Харьковского горсовета организовал «схему» для теневого заработка денег.

«Он требовал неправомерную выгоду с физических лиц-предпринимателей за предоставление разрешения на размещение малых архитектурных форм на территории указанного района», — добавили в прокуратуре.

В июне к должностному лицу обратился предприниматель, у которого возникли проблемы с размещением торгового павильона для фаст-фуда на проспекте Победы.

Делок отметил, что у него есть весомое «влияние» на нужных людей, однако за «услугу» он «попросил» 3 тысячи долларов.

«После получения второй части взятки в размере 2 тысяч долларов, силовики задержали чиновника. Первая часть взятки в размере 1 тысячи долларов была передана злоумышленнику в июле», — отметили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Мужчине сообщили о подозрении по факту получения неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций местного самоуправления, сопряженного с требованием такой выгоды (ч. 3 ст. 369-2 УКУ).

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Фото: ГУНП в Харьковской области
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Фото: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 сентября 2023 в 16:55;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители задержали харьковского чиновника, требовавшего у предпринимателя 3 тысячи долларов за разрешение на размещение киосков.".