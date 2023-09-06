Брали взятки за выдачу паспортов: в Харькове поймали чиновников «миграционки»

Коррупционную схему правоохранители разоблачили в ГУ Государственной миграционной службы в Харьковской области.

По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, чиновники создавали искусственные препятствия при оформлении внутренних и загранпаспортов Украины, а чтобы их избежать – требовали взятки.

Таким образом, ежемесячно чиновники получали до полумиллиона гривен.

«По материалам следствия, сделку организовала глава одного из райотделов местного подразделения миграционной службы. Для незаконной деятельности она организовала преступную группировку и привлекла к ней пять своих подчиненных. Чтобы реализовать схему, ее участники намеренно усложняли процедуру получения паспортных документов», – сообщили в СБУ.

Чиновники отказывались от приема граждан, они не регистрировали людей в электронной очереди и не отвечали по контактным телефонам госучреждения. После таких манипуляций фигуранты предлагали потерпевшим свою помощь в беспрепятственном оформлении документов. За один паспорт просили около 2 тыс. грн.

Организатора схемы и ее сообщников задержали «на горячем» при получении взятки.

Фигурантам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 28 и ч. 3 ст. 368 УКУ (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом, совершенное в составе преступной группы). Все находятся в СИЗО. Им грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.