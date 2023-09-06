Пьяный водитель врезался в бетонные блоки в Харькове и совал копам $200 взятки

Пьяный водитель устроил ДТП и предлагал патрульным взятку в сумме 200 долларов США, сообщили в Патрульной полиции Харьковской области.

Сегодня ночью в Шевченковском районе Харькова водитель автомобиля ВАЗ 21063 наехал на бетонные блоки, после чего умчался дальше.

Патрульные нашли похожий автомобиль на проспекте Людвига Свободы с признаками ДТП. Во время общения патрульные обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения. Полицейские предложили гражданину пройти соответствующее освидетельствование, от чего он отказался.

В то же время мужчина предложил копам взятку в сумме 200 долларов США, чтобы те отпустили его и не фиксировали нарушения ПДД.

Патрульные не раз предупреждали гражданина об уголовной ответственности за предложение взятки. Водитель предупреждения проигнорировал.

Поэтому копы вызвали на место следственно-оперативную группу, чтобы та зафиксировала обстоятельства происшествия.

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