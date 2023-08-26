В Харькове в комендантский час пьяный водитель предлагал копам взятку

В Харькове сообщили о подозрении мужчине, который пытался подкупить полицейских.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 21 июля патрульные остановили автомобиль, который ехал во время комендантского часа. Тест на состояние опьянения показал, что содержание алкоголя в крови у мужчины в восемь раз превышало норму.

Мужчина предложил полицейскому 100 долларов за избежание от административной ответственности.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 369 (предложение предоставления неправомерной выгоды должностному лицу за не совершение должностным лицом, в интересах предлагающего любого действия с использованием предоставленной ему власти или служебного положения) УКУ.