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В Харькове в комендантский час пьяный водитель предлагал копам взятку

Общество 19:01   26.08.2023
Виктория Яковенко
В Харькове в комендантский час пьяный водитель предлагал копам взятку Фото: ГУНП в Харьковской области

В Харькове сообщили о подозрении мужчине, который пытался подкупить полицейских.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 21 июля патрульные остановили автомобиль, который ехал во время комендантского часа. Тест на состояние опьянения показал, что содержание алкоголя в крови у мужчины в восемь раз превышало норму.

Мужчина предложил полицейскому 100 долларов за избежание от административной ответственности.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 369 (предложение предоставления неправомерной выгоды должностному лицу за не совершение должностным лицом, в интересах предлагающего любого действия с использованием предоставленной ему власти или служебного положения) УКУ.

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Автор: Виктория Яковенко
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    • • Дата публикации материала: 26 августа 2023 в 19:01;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове сообщили о подозрении мужчине, который пытался подкупить полицейских.".