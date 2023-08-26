В Харькове в комендантский час пьяный водитель предлагал копам взятку
Фото: ГУНП в Харьковской области
В Харькове сообщили о подозрении мужчине, который пытался подкупить полицейских.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 21 июля патрульные остановили автомобиль, который ехал во время комендантского часа. Тест на состояние опьянения показал, что содержание алкоголя в крови у мужчины в восемь раз превышало норму.
Мужчина предложил полицейскому 100 долларов за избежание от административной ответственности.
Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 369 (предложение предоставления неправомерной выгоды должностному лицу за не совершение должностным лицом, в интересах предлагающего любого действия с использованием предоставленной ему власти или служебного положения) УКУ.
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- • Дата публикации материала: 26 августа 2023 в 19:01;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове сообщили о подозрении мужчине, который пытался подкупить полицейских.".