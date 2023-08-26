На Харьковщине врачи, глава и члены ВВК помогали жителям «откосить» от армии

В Харьковской области разоблачили схему уклонения от мобилизации.

По данным Харьковской областной прокуратуры, глава военно-врачебной комиссии совместно с другими членами ВВК и сотрудником одного из медучреждений города помогали военнообязанным уклоняться от призыва.

«Врачи за денежное вознаграждение выдавали гражданам призывного возраста выводы врачей, акты исследования здоровья и справки ВВК о признании их непригодными к военной службе по состоянию здоровья. Установлено, что часть военнообязанных даже не прибывала для прохождения ВЛК», – добавили в прокуратуре.

По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области, в роли посредников выступали экс-работники военкомата и больницы, которые получали деньги от «клиентов» и договаривались с медиками об установлении фальшивых диагнозов.

«В поддельные документы врачи вписывали несуществующие тяжелые диагнозы, позволявшие уклонистам избежать призыва и в дальнейшем выехать за пределы Украины. Злоумышленники предлагали свои услуги даже людям, которые по состоянию здоровья не подлежат мобилизации», — уточнил Абдулла.

Стоимость таких услуг составляла от 3 до 5 тыс. долларов. Вырученные деньги участники «схемы» распределяли между собой в соответствии с «объемом обязанностей» после каждой сделки.

В общем «дельцам» удалось незаконно заработать более 300 тыс. долларов, отметили правоохранители.

Во время обысков по местам работы и проживания подозреваемых правоохранители изъяли более 30 тысяч долларов, черновые записи, медицинские документы и т.п.

По данным следствия, посредников разоблачили в начале апреля. Им сообщили о подозрении в получении взятки для себя и другого человека.

Главе военно-врачебной комиссии сообщили о подозрении по факту служебного подлога (ч. 1 ст. 366 УКУ), а двум членам ВВК и сотруднику больницы по факту составления заведомо подложных официальных документов (ч. 2 ст. 358 УКУ).