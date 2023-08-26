На Харківщині лікарі, голова та члени ВЛК допомагали «відкосити» від армії

В Харківській області викрили схему ухилення від мобілізації.

За даними Харківської обласної прокуратури, голова військово-лікарської комісії спільно з іншими членами ВЛК та співробітником одного з медзакладів міста допомагали військовозобов’язаним ухилятися від призову.

«Лікарі за грошову винагороду видавали громадянам призовного віку висновки лікарів, акти дослідження здоровʼя та довідки ВЛК про визнання їх непридатними до військової служби за станом здоров’я. Встановлено, що частина військовозобов’язаних навіть не прибувала для проходження ВЛК», – додали в прокуратурі.

За даними речника УСБУ в Харківській області, у ролі посередників виступали експрацівники військкомату та лікарні, які отримували гроші від «клієнтів» та домовлялися з медиками про встановлення фальшивих діагнозів.

«Так, в підроблені документи лікарі вписували неіснуючі важкі діагнози, які дозволяли ухилянтам уникнути призову і надалі виїхати за межі України. Зловмисники пропонували свої послуги навіть особам, які за станом здоров’я не підлягали мобілізації», – уточнив Абдула.

Вартість таких «послуг» становила від 3 до 5 тис. доларів. Отримані гроші учасники «схеми» розподіляли між собою відповідно до «об’єму обов’язків» після кожної оборудки.

Загалом «ділкам» вдалось незаконно заробити понад 300 тис. доларів, зазначили правоохоронці.

Під час обшуків за місцями роботи та проживання підозрюваних правоохоронці вилучили понад 30 тисяч доларів, чорнові записи, медичні документи тощо.

За даними слідства, посередників викрили на початку квітня 2023 року. Їм повідомили про підозру в одержанні хабаря для себе та іншої людини.

Голові військово-лікарської комісії повідомили про підозру за фактом службового підроблення (ч. 1 ст. 366 ККУ), а двом членам ВЛК та співробітнику лікарні за фактом складання завідомо підроблених офіційних документів (ч. 2 ст. 358 ККУ).