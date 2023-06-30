Оформив «потрібну» довідку: на хабарі піймали військового комісара у Харкові

Військовий комісар у Харкові вимагав 25 тис грн хабаря від чоловіка, аби військово-лікарняна комісія визнала його непридатним до служби.

«Слідство встановило, що підполковник організував злочинну групу з метою одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення головою медичної комісії і визначення ступеня придатності призовників до військової служби», – повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони східного регіону.

Посадовець вимагав та одержав від громадянина 25 тис грн неправомірної вигоди. Саме так підполковник оцінив “послугу” за довідку військово-лікарняної комісії, згідно з якою останній потребував лікування протягом двох місяців.

Правоохоронці викрили підозрюваних під час одержання коштів та надання громадянину довідки ВЛК.

Військовий комісар намагався переховуватися від правоохоронців, однак його знайшли. У нього вдома провели обшук та вручили клопотання про відсторонення від займаної посади.

«Повідомлено про підозру начальнику одного з РТЦК та СП Харкова, офіцеру відділу обліку та бронювання цього РТЦК та СП і цивільній особі за фактом зловживанням впливу ( ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України)», – додали правоохоронці