Держвиконавець у Харкові вимагав $1500 за вилучення з реєстру боржників

“Вирішити питання” із закриттям виконавчого провадження за хабар запропонував боржнику держвиконавець одного з відділів ДВС у Харкові Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.

Про невдалу спробу чиновника збагатитися повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

“До нього звернулись боржник та представник стягувача із заявою про закриття виконавчих проваджень у зв’язку із закриттям боргу з метою виключення боржника з Єдиного реєстру боржників та змоги надалі вільно розпоряджатися наявним у нього майном. Держвиконавець повідомив, що по виконавчих провадженнях маються складнощі, та запропонував швидке вирішення “проблеми”. Так, службовець зазначив, що може прийняти рішення про закриття наявних у нього виконавчих проваджень з метою подальшого виключення боржника з відповідного державного реєстру“, – поінформували в пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

За те, щоб якісь “складнощі” завершилися, а боржника прибрали з реєстру, держвиконавець вимагав понад 1500 доларів. Але “угода” пішла не за планом – хабарника викрили. Йому вже повідомили про підозру щодо факту вимоги неправомірної вигоди.