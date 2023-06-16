Держвиконавець у Харкові вимагав $1500 за вилучення з реєстру боржників
“Вирішити питання” із закриттям виконавчого провадження за хабар запропонував боржнику держвиконавець одного з відділів ДВС у Харкові Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.
Про невдалу спробу чиновника збагатитися повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
“До нього звернулись боржник та представник стягувача із заявою про закриття виконавчих проваджень у зв’язку із закриттям боргу з метою виключення боржника з Єдиного реєстру боржників та змоги надалі вільно розпоряджатися наявним у нього майном. Держвиконавець повідомив, що по виконавчих провадженнях маються складнощі, та запропонував швидке вирішення “проблеми”. Так, службовець зазначив, що може прийняти рішення про закриття наявних у нього виконавчих проваджень з метою подальшого виключення боржника з відповідного державного реєстру“, – поінформували в пресслужбі Харківської обласної прокуратури.
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За те, щоб якісь “складнощі” завершилися, а боржника прибрали з реєстру, держвиконавець вимагав понад 1500 доларів. Але “угода” пішла не за планом – хабарника викрили. Йому вже повідомили про підозру щодо факту вимоги неправомірної вигоди.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Червня 2023 в 09:29;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Вирішити питання” із закриттям виконавчого провадження за хабар запропонував боржнику держвиконавець одного з відділів ДВС у Харкові Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції".