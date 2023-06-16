Госисполнитель в Харькове требовал $1500 за исключение из реестра должников
«Решить вопрос» с закрытием исполнительного производства за взятку предложил должнику госисполнитель одного из отделов ГИС в Харькове Восточного межрегионального управления Министерства юстиции.
О безуспешной попытке чиновника обогатиться сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
«К нему обратились должник и представитель взыскателя с заявлением о закрытии исполнительного производства в связи с закрытием долга с целью исключения должника из Единого реестра должников и возможности в дальнейшем свободно распоряжаться имеющимся у него имуществом. Госисполнитель сообщил, что по исполнительным производствам есть сложности, и предложил быстрое решение «проблемы». Так, служащий отметил, что может принять решение о закрытии имеющихся у него исполнительных производств с целью дальнейшего исключения должника из соответствующего государственного реестра», — проинформировали прокуроры.
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За то, чтобы некие «сложности» завершились, а должника убрали из реестра, госисполнитель потребовал более 1500 долларов. Но «сделка» пошла не по плану — взяточника разоблачили. Ему уже сообщили о подозрении по факту требования неправомерной выгоды.
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- • Дата публикации материала: 16 июня 2023 в 09:29;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Решить вопрос» с закрытием исполнительного производства за взятку предложил должнику госисполнитель одного из отделов ГИС в Харькове Восточного межрегионального управления Министерства юстиции".