Госисполнитель в Харькове требовал $1500 за исключение из реестра должников

«Решить вопрос» с закрытием исполнительного производства за взятку предложил должнику госисполнитель одного из отделов ГИС в Харькове Восточного межрегионального управления Министерства юстиции.

О безуспешной попытке чиновника обогатиться сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

«К нему обратились должник и представитель взыскателя с заявлением о закрытии исполнительного производства в связи с закрытием долга с целью исключения должника из Единого реестра должников и возможности в дальнейшем свободно распоряжаться имеющимся у него имуществом. Госисполнитель сообщил, что по исполнительным производствам есть сложности, и предложил быстрое решение «проблемы». Так, служащий отметил, что может принять решение о закрытии имеющихся у него исполнительных производств с целью дальнейшего исключения должника из соответствующего государственного реестра», — проинформировали прокуроры.

За то, чтобы некие «сложности» завершились, а должника убрали из реестра, госисполнитель потребовал более 1500 долларов. Но «сделка» пошла не по плану — взяточника разоблачили. Ему уже сообщили о подозрении по факту требования неправомерной выгоды.