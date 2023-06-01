Военком Харьковщины рассказал, как брал взятки их сотрудник, пойманный ГБР

Работник одного из харьковских военкоматов, задержанный в марте ГБР по подозрению в получении взятки от уклониста, сейчас находится под стражей. После решения суда он будет уволен из РТЦК.

Об этом сообщил на брифинге начальник Харьковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Владимир Арап.

«Он, будучи обычным сержантом, проходя службу в РТЦК в роте охраны, ничего лучшего не придумал, как надевать погоны офицера и общаться с людьми. Под предлогом того, что он офицер и может решить какие-то вопросы. Они предоставляли неофициальную отсрочку от призыва военнообязанным, мотивируя так: «Я скажу — и тебя трогать никто не будет». На этом они договаривались. Он был задержан, сейчас проводятся следственные действия. Он находится сейчас под стражей, решение будет принимать суд. Но то, что он будет освобожден после решения суда, то это однозначно», — заверил Арап.

Напомним, что 29 марта ГБР сообщило о задержании в Харькове офицера одного из харьковских территориальных центров комплектования и соцподдержки и военного теробороны, которые за деньги предлагали «клиентам» организовать отсрочку от мобилизации, а некоторым даже избежать призыва. Стоимость таких услуг составляла от 3 до 5 тысяч долларов.

Фигурантов задержали во время получения взятки от призывника, которому они гарантировали отсрочку на 5 лет. На встречу они принесли заключение медкомиссии, в котором уклониста признали ограниченно годным к службе, и военный билет с соответствующими сведениями.