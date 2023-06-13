«Все, кто хотел, давно это сделали», — военком Харьковщины о добровольцах

В Харьковской области стало меньше мужчин, которые добровольно изъявляют желание мобилизоваться, констатировал начальник областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Владимир Арап.

«Все, кто хотел, давно это сделали. На данный момент таких людей стало меньше: к нам обращаются те, кто до этого просто не могли выполнить свой гражданский долг — были заняты на производстве, имели проблемы со здоровьем, больного родственника или ребенка, кто-то из-за оккупации был вынужден покинуть Украину, но вернулся», — рассказал Арап в интервью агентству «АрмияInform».

В то же время, по его словам, в территориальные центры комплектования обращаются призывники в возрасте от 18 до 27 лет и просят их мобилизовать.

«К сожалению, в соответствии с действующим законодательством, мы не можем этого сделать. В этом случае предлагаем подписать контракт с ВСУ до окончания особого периода. Но некоторых пугает слово «контракт», поэтому проводим разъяснительную работу, доказываем, что сейчас разницы между мобилизацией и контрактной службой особо нет, поэтому не надо бояться, что придется остаться служить после окончания войны», — сказал Арап.