«Все, кто хотел, давно это сделали», — военком Харьковщины о добровольцах
В Харьковской области стало меньше мужчин, которые добровольно изъявляют желание мобилизоваться, констатировал начальник областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Владимир Арап.
«Все, кто хотел, давно это сделали. На данный момент таких людей стало меньше: к нам обращаются те, кто до этого просто не могли выполнить свой гражданский долг — были заняты на производстве, имели проблемы со здоровьем, больного родственника или ребенка, кто-то из-за оккупации был вынужден покинуть Украину, но вернулся», — рассказал Арап в интервью агентству «АрмияInform».
В то же время, по его словам, в территориальные центры комплектования обращаются призывники в возрасте от 18 до 27 лет и просят их мобилизовать.
«К сожалению, в соответствии с действующим законодательством, мы не можем этого сделать. В этом случае предлагаем подписать контракт с ВСУ до окончания особого периода. Но некоторых пугает слово «контракт», поэтому проводим разъяснительную работу, доказываем, что сейчас разницы между мобилизацией и контрактной службой особо нет, поэтому не надо бояться, что придется остаться служить после окончания войны», — сказал Арап.
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- • Дата публикации материала: 13 июня 2023 в 21:45;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области стало меньше мужчин, которые добровольно изъявляют желание мобилизоваться, констатировал начальник областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Владимир Арап.".