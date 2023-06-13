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“Усі, хто хотів, давно це зробили”, – військком Харківщини про добровольців

Суспільство 21:45   13.06.2023
Олена Нагорна
“Усі, хто хотів, давно це зробили”, – військком Харківщини про добровольців

У Харківській області поменшало чоловіків, які добровільно виявляють бажання мобілізуватися, констатував начальник обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Володимир Арап.

“Усі, хто хотів, давно це зробили. На цей момент таких людей поменшало: до нас звертаються ті, хто до цього просто не могли виконати свій громадянський обов’язок — були зайняті на виробництві, мали проблеми зі здоров’ям, або хворого родича чи дитину, хтось через окупацію був вимушений покинути Україну, але повернувся”, – розповів Арап в інтерв’ю агентству “АрміяInform”.

Водночас, за його словами, до територіальних центрів комплектування звертаються призовники віком від 18 до 27 років та просять їх мобілізувати.

“На жаль, відповідно до чинного законодавства, ми не можемо цього зробити. В цьому випадку пропонуємо підписати контракт з ЗСУ до закінчення особливого періоду. Але деяких лякає слово «контракт», тому проводимо роз’яснювальну роботу, доводимо, що наразі різниці між мобілізацією та контрактною службою особливо немає, тому не треба боятися, що прийдеться залишитися служити після закінчення війни”, – сказав Арап.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Червня 2023 в 21:45;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області поменшало чоловіків, які добровільно виявляють бажання мобілізуватися, констатував начальник обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Володимир Арап.".