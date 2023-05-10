Робила ухилянтів “інвалідами” за гроші: у Харкові затримали співробітницю КП

50-річна співробітниця КП “Обласний центр медико-соціальної експертизи” поставила “відмазування” чоловіків від мобілізації в Харкові на потік. За оцінками СБУ, “липові” довідки з її допомогою отримали щонайменше 200 осіб.

“У Харкові співробітники Служби безпеки викрили та блокували функціонування протиправної схеми безпідставного оформлення інвалідності II чи III групи за хабарі. Встановлено, що організаторкою незаконних оборудок була 50-річна співробітниця комунального закладу охорони здоров’я “Обласний центр медико-соціальної експертизи”. За гроші вона організовувала процес медичного супроводження “клієнтів” у профільних медичних установах області, а також оформлення відповідної документації комісіями МСЕК“, – повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За його інформацією, у деяких випадках спритна дама примудрялася оформляти статус інваліда “замовнику” заочно – “під ключ”, з видачею посвідчення.

” В цьому випадку замовнику взагалі не потрібно було відвідувати медичні та експертні установи – документи про проходження лікування, медичні висновки та висновки медико-соціальної експертної комісії фальсифікувалися у повному обсязі”, – пояснив Абдула.

За свої послуги співробітниця обласного комунального підприємства брала від 2000 до 5000 доларів.

“За попередніми оцінками оперативників СБУ, цією протиправною схемою могли скористатися понад 200 осіб, – зазначив речник УСБУ. — “Клієнтами” зловмисників переважно були чоловіки, які мали намір ухилитися від проходження військової служби та отримати можливість виїзду за кордон. Також були особи, які прагнули безпідставно отримувати пільги та виплати, що призначаються особам з інвалідністю“.

Організаторку схеми співробітники СБУ затримали при отриманні 1000 доларів від однієї із замовниць. Під час обшуків будинку, в авто та за місцем роботи фігурантки виявили фальсифіковані медичні документи та понад півмільйона гривень у національній та іноземній валюті.

Організаторці схеми повідомили про підозру у зловживанні впливом. Наразі продовжують встановлювати всіх, хто брав участь в оформленні інвалідностей за гроші. Також шукають тих, хто одержав за цією схемою документи незаконно.