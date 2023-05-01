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У Харкові вирішили, як визначати підприємства для бронювання від мобілізації

Політика 09:55   01.05.2023
Оксана Горун
У Харкові вирішили, як визначати підприємства для бронювання від мобілізації

Критерії, за якими визначають підприємства, установи та організації, що мають важливе значення для задоволення потреб громад Харківської області, затвердили у Харкові.

Відповідне розпорядження підписав начальник ХОВА Олег Синєгубов. Його опублікували на сайті ХОВА.

Так, до списку важливих для регіону підприємств, співробітників яких можна забронювати від мобілізації, увійшли:

🔹 медустанови всіх форм власності, у тому числі ті, що залучені до реалізації програми “Доступні ліки”;

🔹 підприємства, які провадять діяльність у сфері містобудування та архітектури (якщо вони беруть участь у відновлювальних роботах, виконують роботи на замовлення органів держвлади та місцевого самоврядування, працюють самостійно – без субпідрядників);

Розпорядження – броня від мобілізації ХОВА

🔹 установи, що працюють у сфері культури та туризму (забезпечують збереження музейного фонду та культурної спадщини, популяризують народну творчість, проводять театрально-концертну діяльність; установи мають бути комунальної форми власності та зареєстровані в Харківській області);

🔹 підприємства сфери економіки, де працівникам платять зарплату, яка вища за середню по країні не менше, ніж у 1,5 раза, а також ті, частка яких у загальному фонді місцевого бюджету, не менша за 4%;

🔹 підприємства АПК, що обробляють площі від 300 до 1000 га або мають до 10 до 50 застрахованих співробітників, а також мають річний дохід за підсумками 2021 року не менше ніж 3 млн грн;

🔹 підприємства, які працюють у сфері цифрової трансформації регіону з обсягом річного доходу на менше ніж 80 млн грн та середнім показником застрахованих співробітників не менше ніж 40;

🔹 підприємства сфери масових комунікацій, які можуть провадити діяльність на деокупованих територіях.

Також у списку – ті, що відповідають певним критеріям:

🔹 установи сфери соцзахисту;

🔹 підприємства, що працюють у сфері охорони навколишнього середовища та природокористування;

🔹 підприємства сфер ЖКГ та ПЕК;

🔹 підприємства сфери капітального будівництва;

🔹 підприємства сфери транспорту;

🔹 підприємства сфер науки та освіти.

Розпорядження – броня від мобілізації ХОВА 4

До переліку можуть включити підприємство, яке не відповідає наведеним критеріям, але має важливе значення для розвитку певної території – за поданням місцевої районної військової адміністрації.

Розпорядження – броня від мобілізації ХОВА 5

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Політика, Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Травня 2023 в 09:55;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Критерії, за якими визначають підприємства, установи та організації, що мають важливе значення для задоволення потреб громад Харківської області, затвердили у Харкові".