В Харькове решили, как определять предприятия для бронирования от мобилизации

Критерии, по которым определяют предприятия, учреждения и организации, имеющие важное значение для удовлетворения потребностей громад Харьковской области, утвердили в Харькове.

Соответствующее распоряжение подписал начальник ХОВА Олег Синегубов. Его опубликовали на сайте ХОВА.

Так, в список важных для региона предприятий, сотрудников которых можно забронировать от мобилизации, вошли:

медучреждения всех форм собственности, в том числе те, которые задействованы в реализации программы «Доступные лекарства»;

предприятия, которые проводят деятельность в сфере градостроительства и архитектуры (если они участвуют в восстановительных работах, выполняют работы по заказу органов госвласти и местного самоуправления, работают самостоятельно — без субподрядчиков);

учреждения, которые работают в сфере культуры и туризма (обеспечивают сохранность музейного фонда и культурного наследия, популяризируют народное творчество, проводят театрально-концертную деятельность; учреждения должны быть коммунальной формы собственности и зарегистрированы в Харьковской области);

предприятия сферы экономики, где сотрудникам платят зарплату, которая выше средней по стране не меньше, чем в 1,5 раза, а также те, доля которых в общем фонде местного бюджета, не меньше 4%;

предприятия АПК, обрабатывающие площади от 300 до 1000 га или имеющие до 10 до 50 застрахованных сотрудников, а также имеющие годовой доход по итогам 2021 года не менее 3 млн грн;

предприятия, работающие в сфере цифровой трансформации региона с объемом годового дохода на менее 80 млн грн и средним показателем застрахованных сотрудников не менее 40;

предприятия сферы массовых коммуникаций, которые могут осуществлять деятельность на деоккупированных территориях.

Также в списке — соответствующие определенным критериям:

учреждения сферы соцзащиты;

предприятия, которые работают в сфере охраны окружающей среды и природопользования;

предприятия сфер ЖКХ и ТЭК;

предприятия сферы капитального строительства;

предприятия сферы транспорта;

предприятия сфер науки и образования.

В перечень могут включить предприятие, которое не соответствует приведенным критериям, но имеет важное значение для развития определенной территории — по представлению местной районной военной администрации.