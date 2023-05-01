В Харькове решили, как определять предприятия для бронирования от мобилизации
Критерии, по которым определяют предприятия, учреждения и организации, имеющие важное значение для удовлетворения потребностей громад Харьковской области, утвердили в Харькове.
Соответствующее распоряжение подписал начальник ХОВА Олег Синегубов. Его опубликовали на сайте ХОВА.
Так, в список важных для региона предприятий, сотрудников которых можно забронировать от мобилизации, вошли:
медучреждения всех форм собственности, в том числе те, которые задействованы в реализации программы «Доступные лекарства»;
предприятия, которые проводят деятельность в сфере градостроительства и архитектуры (если они участвуют в восстановительных работах, выполняют работы по заказу органов госвласти и местного самоуправления, работают самостоятельно — без субподрядчиков);
учреждения, которые работают в сфере культуры и туризма (обеспечивают сохранность музейного фонда и культурного наследия, популяризируют народное творчество, проводят театрально-концертную деятельность; учреждения должны быть коммунальной формы собственности и зарегистрированы в Харьковской области);
предприятия сферы экономики, где сотрудникам платят зарплату, которая выше средней по стране не меньше, чем в 1,5 раза, а также те, доля которых в общем фонде местного бюджета, не меньше 4%;
предприятия АПК, обрабатывающие площади от 300 до 1000 га или имеющие до 10 до 50 застрахованных сотрудников, а также имеющие годовой доход по итогам 2021 года не менее 3 млн грн;
предприятия, работающие в сфере цифровой трансформации региона с объемом годового дохода на менее 80 млн грн и средним показателем застрахованных сотрудников не менее 40;
предприятия сферы массовых коммуникаций, которые могут осуществлять деятельность на деоккупированных территориях.
Также в списке — соответствующие определенным критериям:
учреждения сферы соцзащиты;
предприятия, которые работают в сфере охраны окружающей среды и природопользования;
предприятия сфер ЖКХ и ТЭК;
предприятия сферы капитального строительства;
предприятия сферы транспорта;
предприятия сфер науки и образования.
В перечень могут включить предприятие, которое не соответствует приведенным критериям, но имеет важное значение для развития определенной территории — по представлению местной районной военной администрации.
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- • Дата публикации материала: 1 мая 2023 в 09:55;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Критерии, по которым определяют предприятия, учреждения и организации, имеющие важное значение для удовлетворения потребностей громад Харьковской области, утвердили в Харькове".