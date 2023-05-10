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Делала уклонистов «инвалидами» за деньги: в Харькове задержали сотрудницу КП

Общество 10:00   10.05.2023
Оксана Горун
Делала уклонистов «инвалидами» за деньги: в Харькове задержали сотрудницу КП

50-летняя сотрудница КП «Областной центр медико-социальной экспертизы» поставила «отмазывание» мужчин от мобилизации в Харькове на поток. По оценкам СБУ, «липовые» справки с ее помощью получили не менее 200 человек.

«В Харькове сотрудники Службы безопасности разоблачили и блокировали функционирование противоправной схемы безосновательного оформления инвалидности II или III группы за взятки. Установлено, что организатором незаконных сделок была 50-летняя сотрудница коммунального учреждения здравоохранения «Областной центр медико-социальной экспертизы». За деньги она организовывала процесс медицинского сопровождения «клиентов» в профильных медицинских учреждениях области, а также оформление соответствующей документации комиссиями МСЭК», — сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

В Харькове сотрудница КП отмазывала мужчин от армии за деньги

По его информации, в некоторых случаях оборотистая дама умудрялась оформлять статус инвалида «заказчику» заочно — «под ключ», с выдачей удостоверения.

«В этом случае заказчику вообще не нужно было посещать медицинские и экспертные учреждения – документы о прохождении лечения, медицинские заключения и заключения медико-социальной экспертной комиссии фальсифицировались в полном объеме», — пояснил Абдула.

За свои услуги сотрудница областного коммунального предприятия брала от 2000 до 5000 долларов США.

«По предварительным оценкам оперативников СБУ, этой противоправной схемой могли воспользоваться более 200 человек», — отметил спикер УСБУ. —»Клиентами» злоумышленников преимущественно были мужчины, намеревавшиеся уклониться от прохождения военной службы и получить возможность выезда за границу. Также были лица, стремившиеся безосновательно получать льготы и выплаты, назначаемые лицам с инвалидностью».

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Гражданку — организатора схемы сотрудники СБУ задержали при получении 1000 долларов от одной из заказчиц. Во время обысков дома, в авто и по месту работы фигурантки обнаружили фальсифицированные медицинские документы и более полумиллиона гривен в национальной и иностранной валюте.

Организатору схемы сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием. Сейчас продолжают устанавливать всех, кто участвовал в оформлении инвалидностей за деньги. Также ищут тех, кто получил по этой схеме документы незаконно.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 мая 2023 в 10:00;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "50-летняя сотрудница КП «Областной центр медико-социальной экспертизы» поставила «отмазывание» мужчин от мобилизации в Харькове на поток. По оценкам СБУ, «липовые» справки с ее помощью получили не менее 200 человек".