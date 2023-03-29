В Харькове двое военных помогали призывникам избежать мобилизации
Правоохранители «на горячем» задержали офицера одного из харьковских военкоматов и военного теробороны, которые за деньги помогали уклонистам.
Как установили работники Государственного бюро расследований, стоимость таких услуг составляла от 3 до 5 тысяч долларов. За эти деньги военные обещали «клиентам» организовать отсрочку от мобилизации, а некоторым даже избежать призыва.
«ГБР задержало фигурантов в Харькове во время получения второй части взятки от призывника, которой они гарантировали отсрочку на 5 лет», — рассказали в ДБР.
На встречу фигуранты дела принесли готовое заключение медкомиссии, где призывник признан ограниченно годным к службе в военное время и уже заполнен военный билет с соответствующими сведениями.
В ГБР решают вопрос о сообщении задержанным о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом и превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий (ч. 3 ст. 368 и ч. 5 ст. 426-1 УКУ).
Санкция статьи предусматривает — лишение свободы сроком до 12 лет.
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- • Дата публикации материала: 29 марта 2023 в 14:11;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители «на горячем» задержали офицера одного из харьковских военкоматов и военного теробороны, которые за деньги помогали уклонистам.".