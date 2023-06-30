Оформил «нужную» справку ВВК: на взятке поймали военного комиссара в Харькове
Военный комиссар в Харькове требовал 25 тыс грн взятки от мужчины, чтобы военно-врачебная комиссия признала его непригодным к службе.
«Следствие установило, что подполковник организовал преступную группу с целью получения неправомерной выгоды за влияние на принятие решения главой медицинской комиссии и определения степени годности призывников к военной службе», — сообщили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны восточного региона.
Чиновник требовал и получил от гражданина 25 тыс грн взятки. Именно так подполковник оценил «услугу» за справку военно-врачебной комиссии, согласно которой мужчина нуждался в лечении в течение двух месяцев.
Правоохранители разоблачили подозреваемых при получении средств и предоставлении гражданину справки ВВК.
Военный комиссар пытался скрыться от правоохранителей, однако его нашли. У него дома провели обыск и вручили ходатайство об отстранении от должности.
«Сообщено о подозрении начальнику одного из РТЦК и СП Харькова, офицеру отдела учета и бронирования этого РТЦК и гражданскому мужчине по факту злоупотребления влияния ( ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 УКУ)», — добавили правоохранители.
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- • Дата публикации материала: 30 июня 2023 в 23:09;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военный комиссар в Харькове требовал 25 тыс грн взятки от мужчины, чтобы военно-врачебная комиссия признала его непригодным к службе.".