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У Харкові в комендантську годину п’яний водій пропонував копам хабар

Суспільство 19:01   26.08.2023
Вікторія Яковенко
У Харкові в комендантську годину п’яний водій пропонував копам хабар Фото: ГУНП в Харківській області

У Харкові повідомили про підозру чоловіку, який намагався підкупити поліцейських.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 21 липня патрульні зупинили автомобіль, який їхав під час комендантської години. Тест на стан спʼяніння показав, що вміст алкоголю в крові чоловіка у вісім разів перевищував норму.

Чоловік запропонував поліцейському 100 доларів за уникнення адміністративної відповідальності.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 (пропозиція надання неправомірної вигоди службовій особі за не вчинення службовою особою, в інтересах того, хто пропонує, будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища) ККУ.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Серпня 2023 в 19:01;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові повідомили про підозру чоловіку, який намагався підкупити поліцейських.".