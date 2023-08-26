У Харкові в комендантську годину п’яний водій пропонував копам хабар

У Харкові повідомили про підозру чоловіку, який намагався підкупити поліцейських.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 21 липня патрульні зупинили автомобіль, який їхав під час комендантської години. Тест на стан спʼяніння показав, що вміст алкоголю в крові чоловіка у вісім разів перевищував норму.

Чоловік запропонував поліцейському 100 доларів за уникнення адміністративної відповідальності.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 (пропозиція надання неправомірної вигоди службовій особі за не вчинення службовою особою, в інтересах того, хто пропонує, будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища) ККУ.