У Харкові в комендантську годину п’яний водій пропонував копам хабар
Фото: ГУНП в Харківській області
У Харкові повідомили про підозру чоловіку, який намагався підкупити поліцейських.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 21 липня патрульні зупинили автомобіль, який їхав під час комендантської години. Тест на стан спʼяніння показав, що вміст алкоголю в крові чоловіка у вісім разів перевищував норму.
Чоловік запропонував поліцейському 100 доларів за уникнення адміністративної відповідальності.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 (пропозиція надання неправомірної вигоди службовій особі за не вчинення службовою особою, в інтересах того, хто пропонує, будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища) ККУ.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Серпня 2023 в 19:01;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові повідомили про підозру чоловіку, який намагався підкупити поліцейських.".