П’яний водій наїхав на бетонні блоки у Харкові та сував копам $200 хабара
П’яний водій влаштував ДТП та пропонував патрульним хабар у сумі 200 доларів США, повідомили у Патрульній поліції Харківської області.
Сьогодні вночі у Шевченківському районі Харкова водій автомобіля ВАЗ 21063 наїхав на бетонні блоки, після чого помчав далі.
Патрульні знайшли схоже авто на проспекті Людвіга Свободи з ознаками ДТП. Під час спілкування патрульні виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння. Поліцейські запропонували громадянину пройти відповідний огляд, на що він відмовився.
Натомість чоловік запропонував копам хабар у сумі 200 доларів США, щоб ті відпустили його і не фіксували порушення ПДР.
Патрульні неодноразово попереджали громадянина про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди. Водій попередження проігнорував.
Тому копи викликали на місце слідчо-оперативну групу, щоб та зафіксувала обставин події.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Вересня 2023 в 10:36;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "П’яний водій влаштував ДТП та пропонував патрульним хабар у сумі 200 доларів США, повідомили у Патрульній поліції Харківської області.".