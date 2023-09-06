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П’яний водій наїхав на бетонні блоки у Харкові та сував копам $200 хабара

Події 10:36   06.09.2023
Оксана Якушко
П’яний водій наїхав на бетонні блоки у Харкові та сував копам $200 хабара

П’яний водій влаштував ДТП та пропонував патрульним хабар у сумі 200 доларів США, повідомили у Патрульній поліції Харківської області.

Сьогодні вночі у Шевченківському районі Харкова водій автомобіля ВАЗ 21063 наїхав на бетонні блоки, після чого помчав далі.

Патрульні знайшли схоже авто на проспекті Людвіга Свободи з ознаками ДТП. Під час спілкування патрульні виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння. Поліцейські запропонували громадянину пройти відповідний огляд, на що він відмовився.

Натомість чоловік запропонував копам хабар у сумі 200 доларів США, щоб ті відпустили його і не фіксували порушення ПДР.

Патрульні неодноразово попереджали громадянина про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди. Водій попередження проігнорував.

Тому копи викликали на місце слідчо-оперативну групу, щоб та зафіксувала обставин події.

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Автор: Оксана Якушко
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    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "П’яний водій влаштував ДТП та пропонував патрульним хабар у сумі 200 доларів США, повідомили у Патрульній поліції Харківської області.".