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Вимагали гроші за видачу паспортів: у Харкові піймали чиновників «міграційки»

Суспільство 16:15   06.09.2023
Вікторія Яковенко
Вимагали гроші за видачу паспортів: у Харкові піймали чиновників «міграційки» Фото: Владислав Абдула

Корупційну схему правоохоронці викрили в ГУ Державної міграційної служби у Харківській області.

За даними речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули, посадовці створювали штучні перешкоди при оформленні внутрішніх та закордонних паспортів України, а щоб їх уникнути – вимагали хабарі.

Таким чином щомісяця чиновники одержували до пів мільйона гривень.

«За матеріалами слідства, оборудку організувала очільниця одного з райвідділів місцевого підрозділу міграційної служби. Для незаконної діяльності вона організувала злочинне угруповання та залучила до нього п’ятьох своїх підлеглих. Щоб реалізувати схему, її учасники навмисно ускладнювали процедуру отримання паспортних документів», – повідомили в СБУ.

Чиновники відмовлялися від прийому громадян, вони не реєстрували людей в електронній черзі та не відповідали за контактними телефонами держустанови. Після таких маніпуляцій фігуранти пропонували потерпілим свою «допомогу» в безперешкодному оформленні документів. За 1 паспорт просили близько 2 тис. грн.

Організаторку схеми та її спільників затримали «на гарячому» під час одержання хабаря.

Фігурантам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 28 та ч. 3 ст. 368 ККУ (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, вчинене у складі злочинної групи). Наразі усі перебувають у СІЗО. Їм загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

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Фото: Владислав Абдула

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Вересня 2023 в 16:15;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Корупційну схему правоохоронці викрили в ГУ Державної міграційної служби у Харківській області.".