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На хабарі у Харкові «погорів» чиновник райадміністрації: подробиці

Суспільство 16:55   08.09.2023
Вікторія Яковенко
На хабарі у Харкові «погорів» чиновник райадміністрації: подробиці Фото: ГУНП в Харківській області

Правоохоронці затримали харківського посадовця, який вимагав у підприємця 3 тисячі доларів за дозвіл на розміщення кіосків.

За даними Харківської обласної прокуратури, 27-річний головний спеціаліст сектору підприємництва та споживчого ринку адміністрації Шевченківського району Харківської міськради організував «схему» для тіньового заробітку грошей.

«Він вимагав неправомірну вигоду з фізичних осіб-підприємців за надання дозволу на розміщення малих архітектурних форм на території вказаного району», – додали в прокуратурі.

У червні до посадовця звернувся підприємець, у якого виникли проблеми з розміщенням торговельного павільйону для фаст-фуду на проспекті Перемоги.

Ділок зазначив, що він має вагомий «вплив» на потрібних людей, проте за «послугу» він «попросив» 3 тисячі доларів.

«Після отримання другої частини хабаря у розмірі 2 тисячі доларів, силовики затримали посадовця. Перша частина хабаря в розмірі 1 тисяча доларів була передана зловмиснику в липні», – зазначили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Чоловіку повідомили про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій місцевого самоврядування, поєднаного з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 ККУ).

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Фото: ГУНП в Харківській області
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Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Вересня 2023 в 16:55;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці затримали харківського посадовця, який вимагав у підприємця 3 тисячі доларів за дозвіл на розміщення кіосків.".