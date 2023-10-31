5 років «світить» посадовцю з Харкова, який «погорів» на хабарі в $3000

У Харкові судитимуть уже колишнього чиновника, який вимагав і отримав хабар $3000 за «сприяння» у розміщенні кіоску, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Шевченківська окружна прокуратура Харкова направила до суду обвинувальний акт щодо 27-річного чоловіка за фактом одержання хабаря за вплив на прийняття рішення.

Головний спеціаліст сектору підприємництва і споживчого ринку адміністрації Шевченківського району Харківської міськради організував «схему» для тіньового заробітку грошей. Він вимагав хабар з підприємців за надання дозволу на розміщення кіосків на території Шевченківського району.

У червні цього року до посадовця звернувся підприємець, у якого виникли проблеми з розміщенням торгівельного павільйона для фаст-фуду по проспекту Перемоги у Харкові.

Ділок за «послугу все влаштувати» попросив $3000.

Спочатку посадовець адміністрації сказав передати $1000 через свого знайомого. Підприємець виконав вимогу. Але вже 7 вересня під час передачі $2000 особисто головного спеціаліста затримали правоохоронці.

Наразі чоловіка звільнили з посади. Обвинувальний акт розглядатимуть у Дзержинському районному суді Харкова.

Санкція статті передбачає штрафу від 2 тисяч до 5 тисяч п’ятисот неоподатковуваних мінімумів або позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.