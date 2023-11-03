11 тис. за документи. Голова ветлікарні в Харкові повторно погоріла на хабарі

У Харкові викрили у хабарництві завідувачку дільничної лікарні ветмедицини. За дозвільні документи для вивезення тварин за кордон жінка вимагала 11300 гривень.

Влітку цього року до підозрюваної звернулася харків’янка для отримання двох санітарно-ветеринарних паспортів міжнародного зразка на собак, щоби вивезти домашніх улюбленців за кордон, інформують у Харківській облпрокуратурі.

“Завідувачка лікарні повідомила, що процедура оформлення таких документів, проведення необхідних щеплень і чипування займає багато часу, однак є можливість пришвидшити процес за 11300 гривень”, – йдеться у публікації.



Фото: Харківська облпрокуратура

Жінку затримали 31 жовтня під час одержання частини хабаря у розмірі 9 тисяч гривень. Ініційовано питання щодо усунення підозрюваної з посади.

“Проблеми із законом у завідувачки ветеринарної лікарні виникають не вперше — вона є обвинуваченою в іншому кримінальному провадженні за фактами шахрайства та одержання неправомірної вигоди (ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 369 КК України). Жінку судять у Комінтернівському районному суді м. Харкова”, – додають у прокуратурі.

З 3 листопада 2022 року по 2 серпня 2023 року, інформують у відомстві, жінку було усунуто з посади, але надалі суд відмовив у продовженні терміну, і фігурантка знову була призначена завідувачкою лікарні.

“Таким чином, майже одразу після призначення на посаду завідувачка повернулась до протиправної діяльності, вчинила новий корупційний злочин і стала підозрюваною у ще одному кримінальному провадженні”, – резюмують у прокуратурі.



Фото: ГУ НП у Харківській області

За даними ГУ Нацполіції у Харківській області, 1 листопада посадовиці повідомили про підозру. Суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.