11 тис. за документи. Голова ветлікарні в Харкові повторно погоріла на хабарі
У Харкові викрили у хабарництві завідувачку дільничної лікарні ветмедицини. За дозвільні документи для вивезення тварин за кордон жінка вимагала 11300 гривень.
Влітку цього року до підозрюваної звернулася харків’янка для отримання двох санітарно-ветеринарних паспортів міжнародного зразка на собак, щоби вивезти домашніх улюбленців за кордон, інформують у Харківській облпрокуратурі.
“Завідувачка лікарні повідомила, що процедура оформлення таких документів, проведення необхідних щеплень і чипування займає багато часу, однак є можливість пришвидшити процес за 11300 гривень”, – йдеться у публікації.
Фото: Харківська облпрокуратура
Жінку затримали 31 жовтня під час одержання частини хабаря у розмірі 9 тисяч гривень. Ініційовано питання щодо усунення підозрюваної з посади.
“Проблеми із законом у завідувачки ветеринарної лікарні виникають не вперше — вона є обвинуваченою в іншому кримінальному провадженні за фактами шахрайства та одержання неправомірної вигоди (ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 369 КК України). Жінку судять у Комінтернівському районному суді м. Харкова”, – додають у прокуратурі.
З 3 листопада 2022 року по 2 серпня 2023 року, інформують у відомстві, жінку було усунуто з посади, але надалі суд відмовив у продовженні терміну, і фігурантка знову була призначена завідувачкою лікарні.
“Таким чином, майже одразу після призначення на посаду завідувачка повернулась до протиправної діяльності, вчинила новий корупційний злочин і стала підозрюваною у ще одному кримінальному провадженні”, – резюмують у прокуратурі.
Фото: ГУ НП у Харківській області
За даними ГУ Нацполіції у Харківській області, 1 листопада посадовиці повідомили про підозру. Суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ветврач, ветеринар, ветмедицина, взятка, коррупция, поліція, прокуратура, Харків;
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Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові викрили у хабарництві завідувачку дільничної лікарні ветмедицини. За дозвільні документи для вивезення тварин за кордон жінка вимагала 11300 гривень.".