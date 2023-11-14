Сегодня 14 ноября: какой праздник и день в истории

14 ноября 1918 года гетман Скоропадский собственноручно обрек свой режим, провозгласив грамоту о федерации Украинского государства с «белой» Россией. В 1920-м Правительство УНР было вынуждено покинуть Каменец-Подольский и в дальнейшем всю контролируемую большевиками территорию Украины. В 1939-м Верховная Рада УССР утвердила аннексию западных областей Украины Советским Союзом. В 1940-м окончились неудачей советско-германские переговоры о присоединении СССР к альянсу фашистских государств.

Праздники и памятные даты 14 ноября

14 ноября – Всемирный день борьбы с сахарным диабетом.

Также отмечают Международный день логопеда, День операционной медицинской сестры и Международный день борьбы с незаконным оборотом культурных ценностей.

14 ноября в истории

14 ноября 1263 года по дороге из Орды умер князь Александр Невский. Несмотря на созданный в современной России «культ» Невского, в исторической реальности Новгородский князь всю жизнь и княжение находился в полной вассальной зависимости от Золотой Орды. О чем свидетельствует тот факт, что князь разрешил провести перепись населения Владимиро-Суздальской и Новгородской земель и обложить их обременительной данью. По линии матери Невский был правнуком половецкого хана Котяна. По отцовской линии – правнуком Юрия Долгорукого.

Он прославился благодаря победам в Невской битве и битве на Чудском озере. Образ Невского популярен у российских пропагандистов со времен Петра I. Умер князь не героически – от простуды, которую подхватил, возвращаясь от хозяев из Золотой Орды – с переговоров с ханом Берке.

14 ноября 1912 года родился украинский советский поэт Андрей Малышко. Часть его жизни связана с Харьковом. А его творчество хорошо знакомо современным украинцам по песням на стихи Малышко, например, «Пісня про рушник» или «Вчителько моя».

Будущий поэт вырос в многодетной семье (у него было 10 братьев и сестер). Получил высшее образование против воли отца, который видел сына сапожником. Он писал стихи с 12 лет, а к 20 уже издал несколько сборников и написал слова к трем песням из кинофильма «Щорс» Александра Довженко. В начале 1930-х непродолжительное время работал преподавателем и завучем в школе в Овруче, а затем служил в армии. Оттуда он не вернулся в Овруч, а поселился в Харькове. Здесь работал в ряде советских газет и журналов. Во время Второй мировой войны стал военкором. А после нее один за другим издавал поэтические сборники. Также написал около 30 песен в дуэте с композитором Платоном Майбородой. Умер в 1970 году.

«Он был продуктом советской эпохи. Четыре раза подряд избирался народным депутатом УССР, дважды был лауреатом Сталинской премии, один раз – Шевченковской. Сохранилось много видео советских документальных пропагандистских фильмов с Малышко о счастливой жизни и встречах с трудящимися. И все же ему удалось избежать распространенной в советские годы практики обесценивания украинской культуры», — оценивают фигуру Малышко эксперты Украинского института национальной памяти.

14 ноября 1918 года гетман Павел Скоропадский сам подписал приговор своему правлению.

Хотя его нахождение у власти уже было под большим вопросом, ведь захватил и сохранял ее он при поддержке немецких войск. После капитуляции Германии в Первой мировой войне гетман начал искать общий язык с победителями – Антантой. Там же соглашались поддержать украинское государство и гетмана лично только в том случае, если будет провозглашен курс на федерацию с «белой» Россией – то есть с Россией без большевиков. Поэтому 14 ноября гетман издал так называемую «федеративную грамоту», всколыхнувшую украинскую общественность. В тексте Скоропадский всячески подчеркивал «братские» отношения с Россией и заявлял о необходимости возвращения под иго, из-под которого Украина только что вырвалась.

«Сегодня перед нами – новая государственная задача. Государства Согласия (Антанты – Ред.) издавна были друзьями бывшего великого и единого Российского государства. Теперь, после пережитых Россией больших беспорядков, условия будущего существования должны, безусловно, измениться. На федеративных принципах должно быть восстановлено древнее могущество и сила Российского государства. В этой федерации Украине принадлежит одно из ведущих мест», — в частности, заявил гетман в этом документе и дал соответствующие поручения своему новосформированному (после ряда отставок) правительству.

Но воле гетмана не суждено было воплотиться в жизнь. В тот момент, когда Скоропадский сочинял свою грамоту, на тайном заседании Украинского национального союза его оппоненты уже формировали состав Директории УНР. Заявлением о «воссоединении с великой Россией» Скоропадский помог Директории убрать себя максимально быстро и с широкой народной поддержкой. Директория среагировала на рабские инициативы гетмана воззванием о том, что гетман – «вне закона». Симон Петлюра, находясь в Белой Церкви, издал универсал к народу с призывом к восстанию. После месяца боев повстанцы взяли под контроль Киев. 14 декабря 1918 года Скоропадский отрекся и впоследствии выехал из страны.

14 ноября 1920 года правительство УНР было вынуждено покинуть свою последнюю условную «столицу» — Каменец-Подольский, где находилось во время боев с большевиками. Польско-советская война, в которой войско УНР выступало союзником поляков, прекратилась с подписанием договора о прелиминарном (предварительном) мире в Риге 12 октября. Представителей правительства УНР к участию в советско-польских переговорах не приглашали. Московиты и поляки в очередной раз за долгую и сложную историю взаимоотношений разделили Украину между собой. Они договорились о линии разграничения, по которой разрезали территорию Украины (через год, после подписания Рижского мира, с некоторыми изменениями, она станет границей).

Подписав документ в таком виде, Польша, по сути, отменила свое признание УНР. Хотя Правительство Петлюры никакого мира не подписывало, войска УНР также прекратили боевые действия против большевиков. В этом была объективная необходимость: у истощенного войска была нехватка патронов, обеспечения и снаряжения. Без поддержки союзников шансов против большевистской орды не было. Поляки завершили вывод своих войск из районов, где все еще дислоцировалась армия УНР, 8 ноября. Но Петлюра продолжал попытки вести дипломатическую борьбу. В этот же день он написал письмо Юзефу Пилсудскому, заявив, что украинцы должны теперь «вести очень рискованную борьбу на глазах у Европы, которая в позе Пилата будет смотреть на восток». Кроме эмоциональной составляющей, письмо содержало и практическую – руководитель УНР просил о поддержке если не войском, то хотя бы боеприпасами. Параллельно он призвал украинских воинов к «последней битве». Ее планировали на 11 ноября. Но 10-го в наступление перешли большевики. 12 ноября стало понятно, что армия УНР не удержит даже тот небольшой кусочек территории страны, который еще не заполонили захватчики. Поэтому уже 14 ноября правительство УНР покинуло Каменец-Подольский. Оттуда перебрались в «пограничный» (согласно непризнанному УНР Рижскому перемирию) Волочиск. Ночью 21 ноября правительство и войско УНР получили от поляков разрешение о переходе «границы» через реку Збруч – и отступили в Галичину. При этом армию УНР бывшие союзники на том берегу реки разоружили и интернировали.

14 ноября 1939 года Верховная Рада УССР на внеочередной 3-й сессии утвердила закон о так называемом «воссоединении Западной Украины с УССР», а по сути – аннексию Советским Союзом западных областей Украины, которые до того момента входили в состав Польши. По традиции, вопиющее нарушение международного права и ранее собственноручно подписанных договоров советская версия россиян «прикрыла фиговым листком» в виде «народного волеизъявления». На территориях, которые «советы» оккупировали во время совместного с нацистской Германией нападения на Польшу, Красная армия и НКВД оперативно создали «временные администрации» и «крестьянские комитеты». Далее на 22 октября назначили так называемые «выборы» в Народное собрание. Всех кандидатов «согласовали и выдвинули» (опережая темпы всех «пятилеток» вместе взятых) за четыре дня, с 14 и по 17 октября включительно. Понятно, что случайных людей там не было. Весь «избирательный процесс» прошел под четким контролем НКВД. А предложенных выдвиженцев «поддержал» обязательный для максимальной гротескности мероприятия 91% избирателей (из 93% «принявших участие»). Как бы «странно» это ни выглядело, но в дальнейшем Народное собрание из 1484 депутатов единогласно поддержало решение поблагодарить Сталина «за освобождение» и «попросило» включить территории Западной Украины в состав УССР.

На что «согласились» в Москве. 1 ноября 1939 года V Внеочередная сессия Верховного Совета СССР приняла закон «О включении Западной Украины в состав Союза ССР с воссоединением ее с УССР». А 14 ноября в Киеве Верховная Рада УССР приняла соответствующий закон уже на своем уровне.

14 ноября 1940 года закончились неудачей советско-немецкие переговоры о присоединении СССР к альянсу фашистских стран.

После неудачных переговоров глава МИД СССР Молотов вернулся из Берлина в Москву. На переговорах обсуждали возможность присоединения СССР к Пакту трех государств (Третьего рейха, фашистской Италии и Японской империи) и подписания таким образом Пакта четырех государств. Договор должен был предусматривать не только взаимодействие и экономическую поддержку, но и возможность ведения совместных военных действий против других стран. Но в процессе переговоров стороны не смогли согласовать условия сотрудничества – у всех были территориальные претензии. Предложения СССР в договор не устроили других участников пакта, поэтому немецкая сторона стала затягивать переговоры, не отвечая ничего конкретного и на последующие (после отъезда Молотова из Берлина) предложения. Спустя время военная разведка СССР начала информировать Кремль о том, что руководство Третьего рейха готовится к войне.

14 ноября 1999 года на должность Президента Украины во второй раз избрали Леонида Кучму.

Церковный праздник 14 ноября

14 ноября по новому церковному календарю в Украине чтят память апостола Филиппа. Он – один из 12 апостолов Иисуса Христа. Упомянут во всех четырех Евангелиях и Деяниях апостолов. Большую часть информации о Филиппе до наших времен донес Иоанн Богослов. По его информации, апостол был родом из Вифсаиды Галилейской (там же родились апостолы Андрей и Петр). Иисус испытал Филиппа в разговоре в начале чуда умножения хлебов. После вознесения Христа Филипп проповедовал в Галилее. Прошел Грецию, Сирию, Малую Азию, Лидию. Кроме того, у него был дар творить чудеса. В Иераполисе по приказу правителя апостола схватили и распяли на кресте.

Народные приметы

Если 14 ноября теплый день, то такой будет и зима.

Если листья еще не опали с деревьев, то зима будет длинной и суровой.

Если на улице грязно и сыро, то морозы придут в конце января.

Что нельзя делать 14 ноября

Нельзя отказывать в помощи.

Нельзя унывать и жаловаться на судьбу.