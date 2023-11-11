Сегодня 11 ноября: какой праздник и день в истории

11 ноября год назад ВСУ освободили Херсон. 11 ноября 1417 года завершился период, когда католической церковью руководили сразу несколько «пап римских». В 1880 году началась акция, благодаря которой возникло слово «бойкот». В 1918-м подписано Компьенское перемирие, завершившее Первую мировую войну, а в Польше власть передали Юзефу Пилсудскому. В 2022 году в харьковский экопарк вернулись первые животные.

Праздники и памятные даты 11 ноября

11 ноября – День памяти погибших в Первой мировой войне.

В мире также День Независимости Польши, Международный день энергосбережения, День холостяка, Всемирный день шопинга и Всемирный день оригами.

11 ноября в истории

11 ноября 1417 года завершился церковный собор в Констанце, длившийся три года. Так долго совещаться церковным деятелям пришлось из-за действительно критической ситуации – наличия нескольких «пап римских» одновременно. Этот период многовластия в католической церкви тянулся несколько десятилетий, начавшись с избрания «антипапы» Климента VII. К моменту проведения собора в церкви было уже три понтифика. Судьбу каждого из них решили по отдельности. Так, Григорий XII согласился на «понижение» до кардинала. Иоанн XXIII сбежал из собора, впоследствии его арестовали. Бенедикта XIII отправили в отставку заочно. Вместо этих трех «пап» выбрали одного – Мартина V (в мире – Оддо Колонна).

На момент, когда собор только начинался, Колонна был мирянином. А пока святые отцы совещались, успел пройти все церковные ступени.

11 ноября 1880 года началась акция, которая ввела в словари по всему миру слово «бойкот». Земельная лига Ирландии начала кампанию против агента местного лорда Эрна. Тот противодействовал устроенной фермерами забастовке (они требовали честной арендной платы и свободной торговли). За это сопротивление агента Лига призвала изолировать его в местном обществе: с ним перестали разговаривать соседи, в церкви люди не садились рядом, а в магазинах его не обслуживали. Звали этого несчастного Чарльз Бойкотт.

Он не выдержал коллективного издевательства и покинул Ирландию уже 1 декабря. А его имя стало нарицательным.

11 ноября 1918 года подписали Компьенское перемирие между Антантой и Немецкой империей. Документ свидетельствовал о прекращении военных действий между главными сторонами мировой войны. По сути это была капитуляция Германии, которую в дальнейшем засвидетельствовали в Версальском мирном договоре. Большинство положений этого договора основываются именно на тезисах текста Компьенского перемирия. Подписанию этого документа предшествовали отчаянные попытки немцев вырвать победу в войне до того, как в боевые действия вступят США. Еще летом 1918 года немецкая армия находилась у Парижа и разрушала столицу Франции мощными обстрелами. Однако такое наступление стоило Германии сотен тысяч жизней военных, на фронт уже отправляли подростков. Пока немцы уничтожали себя в безрезультатных атаках, союзники двинулись в контрнаступление. И уже 8 августа у Амьена нанесли сокрушительный удар войску Немецкой империи. За один день здесь погибли 16 немецких дивизий. В ближайшие два месяца во Франции развернули почти двухмиллионную американскую армию. Немцы, понимая, что им не победить в войне, пытались давить противников с целью подписать мирное соглашение на приемлемых для себя условиях. Однако союзники Германии постепенно капитулировали – 29 сентября сдались болгары, 30 октября капитулировала Османская империя, 3 ноября – Австро-Венгрия.

Наконец, под давлением верховного командования своих войск немецкое правительство и император вынуждены были обратиться к американскому президенту с просьбой о мире. Попытки заключить мир на выгодных для Германии условиях, которые устраивали и президента США Вудро Вильсона, не привели к успеху. На такие условия категорически не соглашались Франция, Италия и Великобритания. «Торговля» вокруг сделки продолжалась бы еще долго, но Ноябрьская революция в Германии «ускорила» процесс переговоров. После того как император Вильгельм II отрекся от престола, в Берлине сформировали республиканское правительство, а главной его задачей стало завершить войну. Так что уже в 5:12 утра 11 ноября немецкая делегация подписала условия капитуляции в железнодорожном вагоне французского маршала Фоша в Компьенском лесу.

Через шесть часов капитуляция вступила в силу. В честь этого прогремел артиллерийский салют из 101 выстрела.

11 ноября 1918 года – день восстановления независимости Польши. Различные части страны до Первой мировой войны входили в состав трех империй: Немецкой, Австро-Венгерской и Российской. По мере «выбывания» этих стран из Первой мировой, происходивших там революций и процессов разрушения на польских землях провозглашали независимость. Но День независимости в Польше празднуют все же 11 ноября – в день завершения Первой мировой войны. В этот момент регентский совет в стране передал всю власть маршалу Юзефу Пилсудскому, назначив его временным руководителем государства.

11 ноября 2022 года Вооруженные силы Украины зашли в Херсон.

К этому моменту жители города уже самостоятельно установили в нем Государственные Флаги Украины.

Защитников везде приветствовали жители освобожденного города.

Вечером информацию об освобождении Херсона подтвердил Президент Украины Владимир Зеленский.

«Сегодня – исторический день. Мы возвращаем Херсон. По состоянию на сейчас наши защитники – на подступах к городу. Но специальные подразделения уже в городе», — сказал он в вечернем обращении.

11 ноября 2022 года в харьковский экопарк вернулись первые животные. «Самыми смелыми» оказались африканские буйволы. Весной, спасаясь от обстрелов, они убежали в соседние леса и даже успели дать там потомство. Животные вернулись уже с детьми, некоторые сами заходили в вольеры.

Церковный праздник 11 ноября

11 ноября по новому церковному календарю в Украине чтят память великомученика Мины. Он был воином родом из Египта. Служил во времена царствования императоров Диоклетиана и Максимиана и стал жертвой гонений, которые те устроили против христиан. Когда гонения начались, Мина не захотел в них участвовать, ведь сам был христианином. Покинув службу, он пошел в горы, где жил в посте и молитве. А однажды пришел в город, где раньше служил. В этот день был языческий праздник. И Мина обратился к язычникам с проповедью веры в Христа. Его схватили и отвели на суд, где Мина признал себя христианином и заявил, что пришел в город, чтобы разоблачить обманчивость верований местных жителей. Он отказался принести жертву языческим богам. За это его подвергли пыткам и обезглавили. Тело святого мученика сожгли. Христиане ночью собрали в потухшем костре уцелевшие останки мученика, их впоследствии положили в храме его имени, который построили после завершения гонений.

Народные приметы 11 ноября

Если вороны раскаркались, будет похолодание.

Если в этот день идет дождь, то через 10 дней будет потепление.

Если облака низкие, то будет мороз.

Что нельзя делать 11 ноября

Нельзя оскорблять животных.

Нельзя переедать и долго спать.