Махинации на фортификациях: подозреваемым избирают меры пресечения в Харькове
30 июня в Харькове избирают меры пресечения подозреваемым по делу о хищении денег, выделенных на фортификации. Среди фигурантов – бывший заместитель мэра города Андрей Руденко.
Первому меру пресечения выбирают Дмитрию Косотухину – директору ООО «БУД-ТЕХПРОМ».
На заседании находится корреспондент МГ «Объектив». Он передает, что адвокат фигуранта попросил сделать избрание меры пресечения закрытым для СМИ.
Судья это предложение не поддержала.
Представитель Специализированной прокуратуры в сфере обороны просит заключить подозреваемого под стражу.
«Досудебным расследованием установлено, что подозреваемые через подконтрольные ООО «БУД-ТЕХПРОМ», директором которого является Косотухин, и ФЛП, которые выступали в качестве фирм-прокладок, обеспечили закупку строительных материалов по реальным ценам, а их продажу по завышенным на подконтрольное ООО «ТЕХ-ИНКОМ», директором которого является Быков. «ТЕХ-ИНКОМ» в свою очередь заключал договоры с ХОГА, в ходе выполнения которых вписывал в документы цены на строительные материалы, которые были завышены. Так, Руденко, будучи организатором, созданной им преступной организации, привлек к своей противоправной деятельности Быкова. В свою очередь, Быков обеспечил заключение договоров на строительство фортификационных сооружений между ООО «ТЕХ-ИНКОМ» и ХОВА. Также Быков обеспечил подписание договоров на приобретение строительных материалов у фирм-прокладок», — рассказал прокурор отдела Специализированной прокуратуры в сфере обороны Артем Глиевой.
Косотухин признает подозрение частично. Просит применить меру пресечения в виде залога.
Напомним, правоохранители разоблачили схему хищения бюджетных средств, выделенных на фортификации. Об этом в субботу, 28 июня, сообщил генпрокурор Украины Руслан Кравченко. Известно, что один из фигурантов – бывший заместитель мэра Харькова. По данным СМИ, речь идет об экс-депутате городского совета от политической партии «Блок Кернеса – Успешный Харьков» Андрее Руденко. Следствие считает, что он создал эту схему. Подозрения также получили четверо членов вероятной преступной организации – два руководителя предприятий и два ФЛП.
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- • Дата публикации материала: 30 июня 2025 в 14:36;
Корреспондент Елена Нагорная, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "30 июня в Харькове избирают меры пресечения подозреваемым по делу о хищении денег, выделенных на фортификации. Среди фигурантов – бывший заместитель мэра города Андрей Руденко.".