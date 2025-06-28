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Махинации на фортификациях: подозрение вручили экс-заместителю мэра Харькова

Общество 15:00   28.06.2025
Виктория Яковенко
Махинации на фортификациях: подозрение вручили экс-заместителю мэра Харькова Фото: командование Объединенных сил ВСУ

Правоохранители разоблачили схему хищения бюджетных средств, выделенных на фортификации. Среди фигурантов – бывший заместитель Харьковского городского головы, сообщил генпрокурор Украины Руслан Кравченко.

Следствие считает, что экс-заместитель мэра создал эту схему. Подозрения также получили четверо членов предполагаемой преступной организации — два руководителя предприятий и два ФЛП, рассказал Кравченко.

«Организатор и директор одного из предприятий как основной подрядчик, привлекли к противоправной деятельности руководителя фирмы-прокладки и двух таких же ФЛП, которые осуществили закупку имущества для обустройства фортификаций по ценам завышенным более чем на 30% от рыночных», — отмечает генпрокурор.

Правоохранители оценили ущерб в 5,4 млн грн. Проведен ряд обысков на территории Харькова и области, во время которых изъяли компьютерную технику, бухгалтерские и финансовые документы.

Прокуратура инкриминирует фигурантам участие в преступной организации в целях хищения бюджетных средств в особо крупных размерах, в условиях военного положения.

Всех вероятных участников задержали, им готовятся избрать меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

В «РБК-Украина» опубликовали кадры задержания бывшего заместителя мэра Харькова. По данным их источника, речь идет о бывшем депутате Харьковского городского совета от политической партии «Блок Кернеса – Успешный Харьков» Андрее Руденко.

Видео: «РБК-Украина»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 28 июня 2025 в 15:00;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разоблачили схему хищения бюджетных средств, выделенных на фортификации. ".