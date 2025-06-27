Заключенного избили до смерти в Харькове: подозрение получили работники СИЗО
Харьковские правоохранители вручили подозрение семи работникам СИЗО.
Дополнено в 12:41. В Государственном бюро расследований сообщили новые подробности смертельного избиения заключенного в Харьковском СИЗО.
«Установлено, что в апреле работники СИЗО решили «воспитать» одного из только что доставленных подозреваемых и с этой целью поместили его в камеру с другим осужденным, что является грубым нарушением закона. Согласно требованиям, лица, приговор в отношении которых еще не вступил в законную силу, не могут содержаться вместе с уже осужденными», — отметили в ГБР.
Там продолжают: через несколько часов осужденные избили его до полуобморочного состояния. Однако, выяснили ГБР, работники СИЗО не предоставили мужчине медицинскую помощь, а наоборот оставили его в дальней камере.
«Фактически ожидая, пока он умрет. Ночью задержанный умер из-за черепно-мозговой травмы, перелома костей, повреждения внутренних органов и мягких тканей. Как показала судебно-медицинская экспертиза, своевременно оказанная медицинская помощь могла спасти ему жизнь», — подчеркнули правоохранители.
Преступление работники СИЗО пытались скрыть, установили в ГБР. Ведь работники СИЗО рассказали лишь, что потерпевший погиб во время драки в камере.
12:13. По данным Офиса Генерального прокурора, инцидент произошел 14 апреля в ГУ «Харьковский следственный изолятор». Отмечается, что потерпевшего избили другие заключенные, в результате полученных травм он умер.
«В ходе следствия были получены доказательства причастности к этому событию работников Харьковского СИЗО», – говорится в сообщении.
27 июня прокуроры вручили подозрение бывшему в. и. о. начальника этого СИЗО и двум старшим оперуполномоченным по ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 135 УКУ. Готовится ходатайство в суд об их аресте.
Еще четырем бывшим сотрудникам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 367, ч. 3 ст. 135 УКУ.
«В суд готовят ходатайство об избрании им меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Досудебное расследование продолжается», – добавили правоохранители.
Напомним, ранее в Северо-Восточном межрегиональном управлении по исполнению уголовных наказаний сообщали о смертельном конфликте в Харьковском СИЗО, который произошел 14 апреля. Отмечалось, что один из заключенных во время внезапной ссоры нанес телесные повреждения сокамернику, в результате чего последний умер. 13 мая фигуранту сообщили о подозрении.
Читайте также: Мужчину, продававшего водительские права без экзамена, задержали в Харькове
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, офис генерального прокурора, подозрение, СИЗО, смерть;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Заключенного избили до смерти в Харькове: подозрение получили работники СИЗО»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 27 июня 2025 в 12:41;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковские правоохранители вручили подозрение семи работникам СИЗО.".