Заключенного избили до смерти в Харькове: подозрение получили работники СИЗО

Харьковские правоохранители вручили подозрение семи работникам СИЗО.

Дополнено в 12:41. В Государственном бюро расследований сообщили новые подробности смертельного избиения заключенного в Харьковском СИЗО.

«Установлено, что в апреле работники СИЗО решили «воспитать» одного из только что доставленных подозреваемых и с этой целью поместили его в камеру с другим осужденным, что является грубым нарушением закона. Согласно требованиям, лица, приговор в отношении которых еще не вступил в законную силу, не могут содержаться вместе с уже осужденными», — отметили в ГБР.

Там продолжают: через несколько часов осужденные избили его до полуобморочного состояния. Однако, выяснили ГБР, работники СИЗО не предоставили мужчине медицинскую помощь, а наоборот оставили его в дальней камере.

«Фактически ожидая, пока он умрет. Ночью задержанный умер из-за черепно-мозговой травмы, перелома костей, повреждения внутренних органов и мягких тканей. Как показала судебно-медицинская экспертиза, своевременно оказанная медицинская помощь могла спасти ему жизнь», — подчеркнули правоохранители.

Преступление работники СИЗО пытались скрыть, установили в ГБР. Ведь работники СИЗО рассказали лишь, что потерпевший погиб во время драки в камере.

12:13. По данным Офиса Генерального прокурора, инцидент произошел 14 апреля в ГУ «Харьковский следственный изолятор». Отмечается, что потерпевшего избили другие заключенные, в результате полученных травм он умер.

«В ходе следствия были получены доказательства причастности к этому событию работников Харьковского СИЗО», – говорится в сообщении.

27 июня прокуроры вручили подозрение бывшему в. и. о. начальника этого СИЗО и двум старшим оперуполномоченным по ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 135 УКУ. Готовится ходатайство в суд об их аресте.

Еще четырем бывшим сотрудникам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 367, ч. 3 ст. 135 УКУ.

«В суд готовят ходатайство об избрании им меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Досудебное расследование продолжается», – добавили правоохранители.

Напомним, ранее в Северо-Восточном межрегиональном управлении по исполнению уголовных наказаний сообщали о смертельном конфликте в Харьковском СИЗО, который произошел 14 апреля. Отмечалось, что один из заключенных во время внезапной ссоры нанес телесные повреждения сокамернику, в результате чего последний умер. 13 мая фигуранту сообщили о подозрении.