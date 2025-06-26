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Мужчину, продававшего водительские права без экзамена, задержали в Харькове

Происшествия 21:48   26.06.2025
Оксана Якушко
Мужчину, продававшего водительские права без экзамена, задержали в Харькове

44-летнего мужчину подозревают в злоупотреблении влиянием, сообщили в Нацполиции.

44-летний мужчина помогал получить водительское удостоверение категории «В» и пройти фиктивное обучение в автошколе. 6500 гривен стоило фиктивное обучение по практической части без присутствия слушательницы. А успешная сдача экзамена стоила у мужчины 10 000 гривен.

Делец заявил женщине, что без его помощи сдать экзамен будет невозможно.

Женщина прибыла в сервисный центр МВД в Харькове, получила талон и села в учебный автомобиль, сообщает Харьковская областная прокуратура. В салоне в качестве инструктора находился фигурант и администратор. Установлено, что делец, пользуясь дублированными педалями управления, помогал «клиентке» проходить экзамен, и в результате она получила положительную оценку.

После завершения, находясь на парковке, мужчина открыл багажник автомобиля и сказал женщине положить 10 тысяч гривен внутрь, что она и сделала.

Когда дельцу передали деньги, правоохранители задержали его.

Злоумышленнику следователи полиции уже объявили о подозрении в злоупотреблении влиянием. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 26 июня 2025 в 21:48;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "44-летнего мужчину подозревают в злоупотреблении влиянием, сообщили в Нацполиции.".