Чоловіка, що торгував водійськими правами без іспитів, затримали у Харкові

44-річного чоловіка підозрюють у зловживанні впливом, повідомили у Нацполіції.

44-річний чоловік допомагав отримати водійське посвідчення категорії «В» та пройти фіктивне навчання в автошколі. 6500 гривень коштувало фіктивне навчання з практичної частини без присутності слухачки. А успішне складання іспиту коштувало у чоловіка 10 000 гривень.

Ділок заявив жінці, що без його допомоги скласти екзамен буде неможливо.

Жінка прибула до сервісного центру МВС у Харкові, отримала талон і сіла у навчальний автомобіль, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

У салоні у якості інструктора перебував фігурант та адміністратор. Встановлено, що ділок, користуючись дубльованими педалями керування, допомагав «клієнтці» проходити іспит, і в результаті вона отримала позитивну оцінку.

Після завершення, перебуваючи на парковці, чоловік відкрив багажник автомобіля і сказав жінці покласти 10 тисяч гривень всередину, що вона і зробила.

Коли ділку передали кошти, правоохоронці затримали його.

Наразі зловмиснику слідчі поліції вже оголосили про підозру у зловживанні впливом. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

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