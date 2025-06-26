Чоловіка, що торгував водійськими правами без іспитів, затримали у Харкові
44-річного чоловіка підозрюють у зловживанні впливом, повідомили у Нацполіції.
44-річний чоловік допомагав отримати водійське посвідчення категорії «В» та пройти фіктивне навчання в автошколі. 6500 гривень коштувало фіктивне навчання з практичної частини без присутності слухачки. А успішне складання іспиту коштувало у чоловіка 10 000 гривень.
Ділок заявив жінці, що без його допомоги скласти екзамен буде неможливо.
Жінка прибула до сервісного центру МВС у Харкові, отримала талон і сіла у навчальний автомобіль, повідомляє Харківська обласна прокуратура.
У салоні у якості інструктора перебував фігурант та адміністратор. Встановлено, що ділок, користуючись дубльованими педалями керування, допомагав «клієнтці» проходити іспит, і в результаті вона отримала позитивну оцінку.
Після завершення, перебуваючи на парковці, чоловік відкрив багажник автомобіля і сказав жінці покласти 10 тисяч гривень всередину, що вона і зробила.
Коли ділку передали кошти, правоохоронці затримали його.
Наразі зловмиснику слідчі поліції вже оголосили про підозру у зловживанні впливом. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: водительские права, Нацполиция, сервисный центр, Харків, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2025 в 21:48;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "44-річного чоловіка підозрюють у зловживанні впливом, повідомили у Нацполіції.".