Подробности схемы хищения на закупках в «Харьковоблэнерго» — ХАЦ

Вечером 14 августа НАБУ и САП сообщили, что задержали экс-директора «Харьковоблэнерго» Константина Логвиненко (был директором с 2020 и до весны 2024 года) и исполнительного директора энергетической компании «Энерго-тайм» Александра Козыра, сообщает ХАЦ.

«Харьковоблэнерго» заключило договоры с двумя фирмами на покупку 11 904 трансформаторов и 79 475 счетчиков до начала полномасштабной войны, в 2021 году, все – по завышенным ценам. Общая сумма договоров достигала более 300 миллионов гривен. Было проплачено чуть более 45 млн. гривен.

В НАБУ говорят: частичное выполнение этих договоров нанесло убытки «Харьковоблэнерго» на 12,5 млн грн, а в перспективе могло нанести 120 млн грн. Логвиненко и бизнесмена задержали.

У фигурантов провели обыски.

Были обнаружены многочисленные переписки между должностными лицами АК «Харьковоблэнерго» и поставщиками в мессенджере WhatsApp по установлению уровня цен на трансформаторы и предоставлению информации о ценах на трансформаторы Торгово-промышленной палаты.

Каких же закупок касается дело?

4 октября 2021 года «Харьковоблэнерго» заключило договор с харьковским ООО «ЭК Энерго-тайм» на приобретение почти 12 000 трансформаторов на общую сумму 327,9 млн грн. 21 октября того же года заключили дополнительное соглашение, снизившее стоимость договора, и оно составило 321,4 млн грн. Но по договору проплатили всего 2,63 млн. грн. С этой компанией «Харьковоблэнерго» заключило в 2021 году еще 11 договоров на сумму 37 млн ​​грн на реконструкцию, переоснащение трансформаторных станций.

На момент заключения договора с «Харьковоблэнерго» владельцами ООО «ЭК Энерго-тайм» были Роман Козырь и Нина Сердюк, а руководителем — Валентин Козырь. Александр Козырь был среди подписантов на тот момент. В настоящее время владельцами являются Валентин и Роман Козыри. Руководителем является Валентин Козырь, а исполнительным директором – Александр Козырь.

А счетчики приобрели у ООО «Харьковский электротехнический завод «Энергомера».

25 мая 2021 года заключили первый договор с этой фирмой на поставку 36 030 счетчиков на 45,2 млн грн. В июле того же года подписали дополнительное соглашение об увеличении цены на единицу товара.

27 сентября 2021 заключили второй договор на поставку 43 445 счетчиков на 35,6 млн грн.

Всего по этим договорам уплатили 45,7 млн. грн.

Владельцем было и является белорусское ООО “Фанипольский завод измерительных приборов “Энергомера”, а руководителем – Роман Шабанов.

Также в решениях по этому делу фигурировали и другие фирмы и закупки «Харьковоблэнерго» в 2021-2022 годах.

На закупке кабеля у ПАО «Завод Южкабель» на общую сумму 252,5 млн грн, было завышение цен на 14,4 млн грн. На приобретении муфты у ООО «Оргтехком» на общую сумму 34,4 млн грн, завышение цен лишь по трем позициям составило 8,9 млн грн. В 2022 году на приобретении муфт у ООО «Интернациональная топливно-энергетическая компания» на 9,1 млн грн, завышение составило 3,4 млн грн.