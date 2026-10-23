Света не будет в одном из районов Харькова 1 ноября: адреса

В связи с проведением ремонтных работ в воскресенье, 1 ноября, с 8:00 до 17:00 будут обесточены потребители части Индустриального района Харькова (микрорайона «Горизонт»).

По данным АО «Харьковоблэнерго», света не будет по таким адресам:

ул. Большая Кольцевая: б. 3, 4, 6, 6Б, 8, 12, 14, 14А, 16, 124, 126, 126А, 128, 130, 130А, 132, 134, 136, 136А, 138;

ул. 92-й бригады: б. 3А, 15, 116;

б-р Дмитрия Антоновича: б. 1-12;

ул. Юрия Савчина: б. 3, 3А, 5, 7, 9, 11.

Напомним, в АО «Харьковоблэнерго» сообщали, что в пятницу, 23 октября, в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО). Свет будут отключаться с 06:00 до 24:00. Графики – здесь.