Погоревшего на хищении экс-главу Харьковоблэнерго связывают с Татаровым — СМИ

АО «Харьковоблэнерго» относят к сфере влияния заместителя главы офиса президента Олега Татарова, отметил журналист издания «Наши деньги» Юрий Николов.

Вечером 14 августа НАБУ и САП сообщили, что задержали бывшего топ-чиновника «Харьковоблэнерго» и его подельника, с которым они придумали схему, как заработать миллионы на договорах компании, напоминает ХАЦ.

Дело касается 2021 года и экс-директора «Харьковоблэнерго» Константина Логвиненко (на фото слева, был директором до весны 2024 года) и бизнесмена К.

Компания-монополист заключила договоры с двумя фирмами на покупку 12 000 трансформаторов и 80 000 счетчиков до начала полномасштабной войны, все – по завышенным ценам. Общая сумма договоров достигала более 300 миллионов гривен. Было проплачено чуть более 45 млн. грн.

В НАБУ говорят: частичное выполнение этих договоров нанесло убытки «Харьковоблэнерго» на 12,5 млн грн, а в перспективе могло нанести 120 млн грн. Логвиненко и бизнесмена задержали.

О непосредственной близости АО «Харьковоблэнерго» и заместителя Андрея Ермака Олега Татарова ранее в издании «Зеркало недели» сообщал журналист-антикоррупционер Юрий Николов.

Вчерашнее сообщение о задержании он прокомментировал так:

«Ну вообще-то это дерзко. Знать, что весь базар уже несколько лет гудит, что «харьковское облэнерго это кормовая база Олега Юриевича» и все равно принять директора обла за закупки по завышенным ценам – здесь надо иметь немного стали в яйцах. Или памяти о том, как Татаров при помощи офисно-президентских сбушников и генпрокуратуры развалил дело НАБУ о его коррупционных выходках. Ну и для директора «Харьковоблэнерго» Логвиненко это тоже дерзко. Знать, что твоему предшественнику дали срок по делу НАБУ и все равно шпилевите – это тоже нужно иметь немного яиц. Но в худшем смысле. Тип яиц вместо головы. Потому что воровать – это ненормально, вообще-то. Если кто-то забыл, то не воровать, не убивать – это нормальное состояние человека. Это только у рашистов норма «украл, убил, посидел» – написал Николов.