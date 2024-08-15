Ексголову Харківобленерго, що погорів на розкраданні, пов’язують із Татаровим
АТ «Харківобленерго» відносять до сфери впливу заступника глави офісу президента Олега Татарова, зазначив журналіст видання «Наші гроші» Юрій Ніколов.
Увечері 14 серпня НАБУ та САП повідомили, що затримали колишнього топчиновника «Харківобленерго» та його спільника, з яким вони вигадали схему, як заробити мільйони на договорах компанії, нагадує ХАЦ.
Справа стосується 2021 року і ексдиректора «Харківобленерго» Костянтина Логвиненка (на фото зліва, був директором до весни 2024 року) та бізнесмена К. «Харківобленерго»
Компанія-монополіст уклала договори з двома фірмами на купівлю 12 000 трансформаторів та 80 000 лічильників до початку повномасштабної війни, усе – за завищеними цінами. Загальна сума договорів сягала понад 300 мільйонів гривень. Було проплачено трохи понад 45 млн грн.
У НАБУ кажуть: часткове виконання цих договорів завдало збитків «Харківобленерго» на 12,5 млн грн, а в перспективі могло завдати 120 млн грн. Логвиненка та бізнесмена затримали.
Про безпосередню близькість АТ «Харківобленерго» та заступника Андрія Єрмака Олега Татарова раніше у виданні «Дзеркало тижня» повідомляв журналіст-антикорупціонер Юрій Ніколов.
Вчорашнє повідомлення про затримання він прокоментував так:
«Ну взагалі-то це дєрзко. Знати, що весь базар вже кілька років гудить, що “харківське обленерго це ж кормова база Олега Юрієвича” і все одно прийняти директора обла за закупівлі по завищених цінах – тут треба мати трохи сталі в яйцях. Або пам’яті про те, як Татаров за допомоги офісно президентських сбушників і генпрокуратури розвалив справу НАБУ про його корупційні виходки. Ну і для директора “Харківобленерго” Логвиненка це тоже дєрзко. Знати, що твоєму попереднику дали строк по справі НАБУ і все одно шпілівіліть – це теж треба мати трохи яєць. Але в гіршому сенсі. Типу яєць замість голови. Бо красти – це ненормально, взагалі то. Якщо хтось забув, то не красти, не вбивати – це нормальний стан людини. Це тільки у рашистів норма “украл, убіл, посідєл” – написав Ніколов.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: АО "Харьковоблэнерго", НАБУ, Олег Татаров, сап, ХАЦ;
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Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "АТ «Харківобленерго» відносять до сфери впливу заступника глави офісу президента Олега Татарова, зазначив журналіст видання «Наші гроші» Юрій Ніколов.".