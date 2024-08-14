На розкраданні мільйонів гривень впіймали ексголову «Харківобленерго»

НАБУ та САП затримали двох осіб, які за завищеними цінами здійснили закупівлю трансформаторів для АТ “Харківобленерго”.

Завдяки схемі зловмисники заволоділи понад 12,5 млн грн та планували заволодіти ще 120 млн грн під час закупівлі трансформаторного та вимірювального обладнання АТ «Харківобленерго».

Йдеться про в.о. голови правління АТ «Харківобленерго» (2020-2024 рр.) та керівника комерційного підприємства.

Оборудка полягала у продажі товариству заздалегідь обраними компаніями трансформаторів та лічильників за завищеними цінами.

Вирішується питання щодо повідомлення особам про підозру.

Пресслужба АТ “Харківобленерго” прокоментувала затримання і повідомила, що кримінальне провадження у цій справі триває з 2021 року.

«Наголошуємо, що у повідомленні НАБУ йдеться про колишніх, а не наявних працівників товариства. У квітні 2024 року відбулася зміна керівника виконавчого органу АТ “Харківобленерго”», – заявила пресслужба АТ “Харківобленерго”.