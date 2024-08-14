На розкраданні мільйонів гривень впіймали ексголову «Харківобленерго»
НАБУ та САП затримали двох осіб, які за завищеними цінами здійснили закупівлю трансформаторів для АТ “Харківобленерго”.
Завдяки схемі зловмисники заволоділи понад 12,5 млн грн та планували заволодіти ще 120 млн грн під час закупівлі трансформаторного та вимірювального обладнання АТ «Харківобленерго».
Йдеться про в.о. голови правління АТ «Харківобленерго» (2020-2024 рр.) та керівника комерційного підприємства.
Оборудка полягала у продажі товариству заздалегідь обраними компаніями трансформаторів та лічильників за завищеними цінами.
Вирішується питання щодо повідомлення особам про підозру.
Пресслужба АТ “Харківобленерго” прокоментувала затримання і повідомила, що кримінальне провадження у цій справі триває з 2021 року.
«Наголошуємо, що у повідомленні НАБУ йдеться про колишніх, а не наявних працівників товариства. У квітні 2024 року відбулася зміна керівника виконавчого органу АТ “Харківобленерго”», – заявила пресслужба АТ “Харківобленерго”.
Читайте також: Деревина для фортифікацій: ХАЦ зв’язав провадження НАБУ і звільнення Харнама
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: АО "Харьковоблэнерго", гроші, НАБУ, растрата, сап, схема;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «На розкраданні мільйонів гривень впіймали ексголову «Харківобленерго»»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 14 Серпня 2024 в 21:14;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "НАБУ та САП затримали двох осіб, які за завищеними цінами здійснили закупівлю трансформаторів для АТ “Харківобленерго”.".