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На хищении миллионов гривен поймали экс-председателя «Харьковоблэнерго»

Происшествия 21:14   14.08.2024
Оксана Якушко
На хищении миллионов гривен поймали экс-председателя «Харьковоблэнерго» Фото: НАБУ

НАБУ и САП задержали двоих человек, которые по завышенным ценам осуществили закупку трансформаторов для АО «Харьковоблэнерго».

Благодаря схеме злоумышленники завладели более 12,5 млн. грн. и планировали завладеть еще 120 млн. грн. при закупке трансформаторного и измерительного оборудования АО «Харьковоблэнерго».

Речь идет о и.о. председателя правления АО «Харьковоблэнерго» (2020-2024 гг.) и руководителя коммерческого предприятия.
Сделка заключалась в продаже обществу заранее выбранными компаниями трансформаторов и счетчиков по завышенным ценам.

Решается вопрос о сообщении лицам о подозрении.

Фото: НАБУ

Прессслужба АО «Харьковоблэнерго» прокомментировала задержание и сообщила, что уголовное производство по этому делу продолжается с 2021 года.

«Отмечаем, что в сообщении НАБУ говорится о бывших, а не действующих работниках общества. В апреле 2024 года произошло изменение руководителя исполнительного органа АО «Харьковоблэнерго»», — заявила прессслужба АО «Харьковоблэнерго».

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 14 августа 2024 в 21:14;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "НАБУ и САП задержали двоих человек, которые по завышенным ценам осуществили закупку трансформаторов для АО «Харьковоблэнерго».".