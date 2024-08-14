На хищении миллионов гривен поймали экс-председателя «Харьковоблэнерго»

НАБУ и САП задержали двоих человек, которые по завышенным ценам осуществили закупку трансформаторов для АО «Харьковоблэнерго».

Благодаря схеме злоумышленники завладели более 12,5 млн. грн. и планировали завладеть еще 120 млн. грн. при закупке трансформаторного и измерительного оборудования АО «Харьковоблэнерго».

Речь идет о и.о. председателя правления АО «Харьковоблэнерго» (2020-2024 гг.) и руководителя коммерческого предприятия.

Сделка заключалась в продаже обществу заранее выбранными компаниями трансформаторов и счетчиков по завышенным ценам.

Решается вопрос о сообщении лицам о подозрении.

Прессслужба АО «Харьковоблэнерго» прокомментировала задержание и сообщила, что уголовное производство по этому делу продолжается с 2021 года.

«Отмечаем, что в сообщении НАБУ говорится о бывших, а не действующих работниках общества. В апреле 2024 года произошло изменение руководителя исполнительного органа АО «Харьковоблэнерго»», — заявила прессслужба АО «Харьковоблэнерго».