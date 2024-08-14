На хищении миллионов гривен поймали экс-председателя «Харьковоблэнерго»
НАБУ и САП задержали двоих человек, которые по завышенным ценам осуществили закупку трансформаторов для АО «Харьковоблэнерго».
Благодаря схеме злоумышленники завладели более 12,5 млн. грн. и планировали завладеть еще 120 млн. грн. при закупке трансформаторного и измерительного оборудования АО «Харьковоблэнерго».
Речь идет о и.о. председателя правления АО «Харьковоблэнерго» (2020-2024 гг.) и руководителя коммерческого предприятия.
Сделка заключалась в продаже обществу заранее выбранными компаниями трансформаторов и счетчиков по завышенным ценам.
Решается вопрос о сообщении лицам о подозрении.
Прессслужба АО «Харьковоблэнерго» прокомментировала задержание и сообщила, что уголовное производство по этому делу продолжается с 2021 года.
«Отмечаем, что в сообщении НАБУ говорится о бывших, а не действующих работниках общества. В апреле 2024 года произошло изменение руководителя исполнительного органа АО «Харьковоблэнерго»», — заявила прессслужба АО «Харьковоблэнерго».
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: АО "Харьковоблэнерго", гроші, деньги, НАБУ, растрата, сап, схема;
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- • Дата публикации материала: 14 августа 2024 в 21:14;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "НАБУ и САП задержали двоих человек, которые по завышенным ценам осуществили закупку трансформаторов для АО «Харьковоблэнерго».".