Древесина для фортификаций: ХАЦ связал дело НАБУ и увольнение замглавы ХОВА

НАБУ открыло производство по факту возможного хищения бюджетных средств при закупках древесины для строительства фортификаций на Харьковщине, сообщила в Facebook заявительница — глава ОО «Центр демократических изменений «Межа» Мартина Богуславец.

Как говорится в выписке из Единого реестра досудебных расследований, который Богуславец опубликовала 29 июля, 24 июня НАБУ внесло в ЕРДР сведения по ее заявлению от 17 мая по ч. 5 ст. 191 УКУ (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) — во исполнение постановления Высшего антикоррупционного суда.

Активисты ОО «Харьковский антикоррупционный центр» связывают появление информации об открытии уголовного производства с увольнением заместителя начальника ХОВА Михаила Харнама, который отвечал за строительство и ЖКХ. 5 августа был его последний день в должности.

«Когда стало известно об открытии уголовного производства, из ХОВА уволился заместитель Синегубова, который отвечал за строительство в целом и фортификации. По официальной версии, Михаил Харнам «устал», — говорится в публикации ХАЦ.

Причину ухода с должности Харнам озвучил в комментарии «Суспільне Харків»: «Это решение по собственному желанию. Никаких конфликтов ни с правоохранительными органами, как все уже начинают писать, ни с Олегом Синегубовым нет. Все очень хорошо, всем спасибо за сотрудничество, всему коллективу. Я уверен, что этот коллектив и дальше будет работать на благо государства».

В ОО «ХАЦ» также отметили, что после резонанса относительно качества фортификаций на Харьковщине и вероятных коррупционных признаков в этом деле в судебном реестре перестали публиковать любые постановления уголовных производств по завышению цен при закупке древесины.

Напомним, вопрос выбора поставщиков древесины для строительства фортификаций на Харьковщине ранее стал предметом колонки на сайте «Украинская правда». Глава Антикоррупционного центра «Межа» Мартина Богуславец заявила, что департамент ЖКХ ХОВА без конкурсов заключал прямые договоры на поставку древесины для укреплений с фирмами, имеющими признаки фиктивности: ФЛП Чаус И.О., ООО «Герц індустрія», ООО «Сатисбуд», ООО «АТТ-БУД» и ООО «Деревообробне підприємство Восход». При этом, по ее данным, «владельцы» этих предприятий имеют за плечами судебные дела или долги и «даже не знают, что зарабатывают миллионы».

Как комментировал замначальника ХОВА Євгений Иванов, госпредприятия не имели возможности обеспечить погрузку, перевозку и разгрузку лесоматериалов, зато о такой готовности заявили фирмы, «биография» которых не вызывала вопросов. Начальник ХОВА Олег Синегубов объяснял, что тендерные процедуры не проводили, потому что боялись не успеть передать древесину в установленные сроки.

По данным ХАЦ, средняя цена на необработанную древесину (сосну) у лесхозов Харьковщины в этом году была 1500-1600 гривен за кубометр без учета логистики (погрузка, доставка, разгрузка), тогда как замначальника ХОВА Михаил Харнам сообщил, что древесину для оборонительных сооружений у частных фирм покупали в среднем по 5500 гривен за кубометр с расходами на логистику. Он назвал эту цену «рыночной». Также ХАЦ сообщал, что ХОВА не предоставила перечень гослесхозов, которые якобы отказались поставлять древесину для фортификаций.

Ранее стало известно, что следователи облуправления СБУ расследуют уголовное производство о возможной растрате при закупке древесины для строительства фортификаций на Харьковщине и тем самым препятствовании деятельности ВСУ (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 114-1 УКУ). Однако позже постановление Киевского райсуда Харькова от 21 мая исчезло из Единого госреестра судебных решений.