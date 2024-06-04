ХОВА не назвала лесхозы, не предоставившие древесину для фортификаций — ХАЦ

ХОВА не предоставила перечень государственных лесхозов, которые отказались поставлять древесину для строительства оборонительных фортификаций вроде бы из-за отсутствия необходимых объемов, сообщил ХАЦ.

Соответствующий запрос ХАЦ запросил сразу после пресс-конференции начальника ХОВА Олега Синегубова и его заместителя Михаила Харнама, где последний сообщил журналистам, что лесничества отказали им в необходимом количестве древесины. Именно поэтому ХОВА пришлось заключать договоры с рядом частных фирм. Харнам обещал предоставить этот список по официальному запросу.

Но в ответ на запрос ХАЦ представители ХОВА уклонились от конкретики и только перечислили лесхозы, к которым обращались с запросом о древесине исключительно по электронной почте. Других попыток коммуникации по древесине для фортификаций с лесхозами не было.

“Департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса ХОВА направил запросы в лесхозы области и другие регионы, в местный филиал ГП “Леса Украины”. Отказов или положительных ответов не было предоставлено, оперативная потребность в необходимом количестве древесины ни одно из предприятий лесного хозяйства удовлетворить не смогло”, – говорится в ответе на запрос.

Представители ХОВА писали в следующие учреждения и не получили ответов:

Северо-Восточное межрегиональное управление лесного и охотничьего хозяйства

Купянское лесное хозяйство

ГП «Изюмское лесное хозяйство»

ГП «Змиевское лесное хозяйство»

ГП «Чугуево-Бабчанское лесное хозяйство»

ГП «Волчанское лесное хозяйство»

ГП «Октябрьское лесное хозяйство»

ГП «Гутянское лесное хозяйство»

ГП «Ахтырское лесное хозяйство»

Филиал «Белоцерковское лесное хозяйство»

ГП «Белоцерковское лесное хозяйство»

ГП «Волынский военный лесхоз»

Филиал «Сарненское лесное хозяйство»

Областное коммунальное специализированное лесохозяйственное предприятие «Галсильлес»

Винницкое областное коммунальное лесохозяйственное предприятие.

В Департаменте жилищного хозяйства и топливно-энергетического комплекса сообщили, что в дальнейшем при закупке древесины учитывали коммерческие предложения предприятий, мощности которых могли удовлетворить потребность в соответствии с условиями договоров поставки и в определенные сроки с учетом ситуации безопасности. С учетом вышеперечисленного, Департамент ЖКХ и ТЭК заключил договоры с рядом филиалов Государственного предприятия «Леса Украины» и других компаний, в частности ООО «Герц индустрия», ООО «АТТ БУД», ООО «Сатисстрой», ООО «Деревообрабатывающее предприятие «ВОСХОД» и ФЛП Чаус Игорь Олегович.

ХАЦ уже сообщал о том, что у всех этих фирм есть признаки фиктивности и они связанные между собой. С четырьмя фирмами из этого перечня, за исключением ФЛП Чаус, заключили договоры на поставку древесины на общую сумму 343 миллиона гривен.

“Приобретение лесоматериалов (кругляк, обрезная доска, брус и т.п.) осуществлялось согласно письмам-запросам от Департамента отправленных на ГП “Леса Украины” и их филиалы, с которыми были заключены и заключаются договоры в соответствии со свободными объемами и объемами, которые могут быть поставлены в определенные сроки, с учетом требований отгрузки. Условия договора и поставки товара, количество и качество лесоматериалов выполнены в полном объеме. Поставки древесины по заключенным договорам продолжаются, строительство фортификационных сооружений продолжается. Лесоматериалы доставляют в соответствии со сроками и договорами”, – отметили в официальном ответе.

Также в ХОВА напомнили, что открыто уголовное производство, изъяты оригиналы запрашиваемых документов для проведения в установленном уголовно-процессуальным законодательством следственно-розыскных действий.

Несколько предприятий, подконтрольных одной группе лиц, покупали древесину у государственных предприятий. К примеру, в ГП «Изюмское лесное хозяйство» по цене 970 грн за кубический метр древесины хвойных пород (сосна) диаметром 15-19 см длиной 3-4 м.

После чего указанные выше предприятия осуществляют бестоварные операции по продаже древесины указанным выше предприятиям, которые им подконтрольны и по фиктивным ТТН якобы транспортируют продукцию в Днепропетровскую область, однако фактически поставляют продукцию из складов лесных хозяйств в Департамент по прямым договорам по цене 4100 грн м3 хвойных пород (сосна), диаметром 15-19 см, длиной 3-4 м. За период с января по март 2024 года Департамент осуществил закупку древесины у частных предприятий, подконтрольных неустановленной группе лиц и причастных к совершению вышеуказанных уголовных правонарушений, на общую сумму около 170 млн грн”, – говорится в судебном постановлении.

В то же время глава ГП «Леса Украины» Юрий Болоховец отмечает, что возглавляемое им предприятие способно полностью обеспечить древесиной строительство фортификаций в Украине. Об этом он сообщил уже после скандала со строительством фортификаций в Харьковской области.

“Оборона государства – наш приоритет. Предприятие в первую очередь выполняло и выполняет все без исключения оборонные заказы. Мы — крупнейшая государственная компания. Если это потребуется, «Леса Украины» готовы к значительному увеличению объемов поставок. Условия передачи древесины для фортификаций определяют Министерство обороны, ОВА, военные подразделения. Тендеры, прямые договоры, другие механизмы. Заказчикам нет необходимости обращаться к посредникам – мы найдем объемы, организуем поставку. О какой бы точке на карте Украины речь не шла», – подчеркнул Болоховец.

Напомним, в конце декабря 2023 года начальник ХОВА Олег Синегубов сообщал, что задачи по строительству фортификационных сооружений в Харьковской области, поставленные в 2022 году, выполнены на 98%. После завершения этих работ должен был начаться новый этап.

В 2024 году на строительство фортификаций Кабмин выделил ХОВА из резервного фонда госбюджета 3,9 миллиарда гривен. В конце февраля проект «Наші гроші» писал, что в течение нескольких дней ХОВА заказала строительство фортификаций на рекордную сумму — более 2 миллиардов гривен. 4 марта Синегубов сообщил, что в регионе переходят к третьему этапу возведения оборонных сооружений.

14 марта Синегубов на пресс-конференции рассказывал, что к строительству фортификаций в регионе привлечены более 27 компаний (около 500 строителей). Сроки, когда сооружения должны быть построены, как и объемы работ и степень готовности объектов начальник ХОВА не назвал. Лишь отметил, что работы такого масштаба в регионе еще не выполняли.

Вопрос отсутствия минных заграждений в приграничье Харьковщины, когда его заняли оккупанты, 12 мая поднял журналист Андрей Цаплиенко. О том, что нет укреплений — заявил командир подразделения ВСУ Денис Ярославский. Замначальника ХОВА Роман Семенуха отметил, что «построенные силами областной администрации фортификации занимают Силы обороны Украины». Относительно того, что укрытия для военных есть не везде, Семенуха сообщил, что «администрация выполняла работы по одной из полос, занимаемых военными». Глава ХОВА Олег Синегубов подтвердил слова своего заместителя, а также предупредил об активизации вражеской ИПсО.

Первая линия обороны на Харьковщине была, но не того качества, а строить ее начали за два-три месяца до вражеского наступления, рассказал один из командиров харьковского спецподразделения ГУР МОУ «Kraken» Константин Немичев.