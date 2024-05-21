Что не так с фортификациями на Харьковщине, проанализировал Немичев из Kraken

Первая линия обороны на Харьковщине была, но не того качества, а строить ее начали за два-три месяца до вражеского наступления. Такую причину прорывов войск РФ в северном приграничье выделил среди прочих один из командиров харьковского спецподразделения ГУР МОУ «Kraken» Константин Немичев.

Он констатировал, что оккупанты пытались создать обострение вдоль всей линии госграницы в Харьковской области и ослабить украинские ресурсы.

«Прорывы все же состоялись на двух участках фронта, но Силы обороны дали отпор. Сейчас идет стабилизация этой линии фронта, дальше нужно выбивать оккупантов», — пишет Немичев.

Он выделил три основные проблемы, которые позволили военным РФ прорваться, и отметил, кто и как, по его мнению, мог это предотвратить. Первая проблема, по словам Немичева, — это фортификации.

«Первая линия обороны была, но не того качества, которого должна была быть. Проблема в том, что ее начали строить за два-три месяца до этого наступления, когда активные граждане начали задавать вопросы по этому поводу. Напомню, что область была освобождена 1,5 года назад. Руководителей, которые подписывали акт приема фортификаций — сняли. Вопрос — накажут, или как всегда? Я бы давал, как минимум, государственную измену!» — пишет командир.

Следующим он поднял вопрос минирования приграничной полосы.

«Это уже ответственность подразделений, которые стояли 1,5 года на границе, и не подготовили позиции. И областной власти, которая сразу не эвакуировала приграничную зону, позволяли фермерам разминировать поля и не создали из нее крепость», — подчеркнул Немичев.

Третье, продолжил защитник, — это территориальная оборона.

«Этот организм был актуален полгода после полномасштабного вторжения и будет актуален после окончания боевых действий. Сейчас это «чемодан без ручки» для Сил обороны, потому что у них недостаточно тяжелого вооружения, из-за чего они не могут полноценно вести боевые действия. Уважаю ребят, которые там воюют. Однако, по моему мнению, силами ТрО нужно было уже давно усилить боеспособные бригады ВСУ», — отметил он.

Немичев констатировал, что защитникам удалось вовремя отреагировать и успешно противодействовать врагу. В то же время он не исключил, что волны обострения еще будут.

«Будут пытаться штурмовать другие участки границы, будут мясные штурмы в лоб в Волчанске. Но, то что они уже потеряли — это внезапность. Ее уже не будет. Наши военные готовы», — подытожил боец.

Напомним, в конце декабря 2023 года начальник ХОВА Олег Синегубов сообщал, что задачи по строительству фортификационных сооружений в Харьковской области, поставленные в 2022 году, выполнены на 98%. После завершения этих работ должен был начаться новый этап.

В 2024 году на строительство фортификаций Кабмин выделил ХОВА из резервного фонда госбюджета 3,9 миллиарда гривен. В конце февраля проект «Наші гроші» писал, что в течение нескольких дней ХОВА заказала строительство фортификаций на рекордную сумму — более 2 миллиардов гривен. 4 марта Синегубов сообщил, что в регионе переходят к третьему этапу возведения оборонных сооружений.

14 марта Синегубов на пресс-конференции рассказывал, что к строительству фортификаций в регионе привлечены более 27 компаний (около 500 строителей). Сроки, когда сооружения должны быть построены, как и объемы работ и степень готовности объектов начальник ХОВА не назвал. Лишь отметил, что работы такого масштаба в регионе еще не выполняли.

Вопрос отсутствия минных заграждений в приграничье Харьковщины, когда его заняли оккупанты, 12 мая поднял журналист Андрей Цаплиенко. О том, что нет укреплений — заявил командир подразделения ВСУ Денис Ярославский. Замначальника ХОВА Роман Семенуха отметил, что «построенные силами областной администрации фортификации занимают Силы обороны Украины». Относительно того, что укрытия для военных есть не везде, Семенуха сообщил, что «администрация выполняла работы по одной из полос, занимаемых военными». Глава ХОВА Олег Синегубов подтвердил слова своего заместителя, а также предупредил об активизации вражеской ИПсО.

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