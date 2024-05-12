В ХОВА опровергли, что в Харьковской области нет фортификаций для ВСУ

Заместитель начальника ХОВА Роман Семенуха прокомментировал ряд дезинформационных заявлений и скандал, возникший в обществе после заявлений военных, которые сейчас останавливают наступление россиян на севере Харьковщины, что там нет ни фортификаций, ни минных полей.

На своей странице в Фейсбуке Семенуха заявил, что «построенные силами областной администрации фортификации занимают Силы Обороны Украины».

Относительно того, что укрытия для военных есть не везде, Семенуха сообщил, что «администрация выполняла работы по одной из полос, занимаемых военными».

«Руководство Харьковской областной военной администрации в полном составе находится в Харькове, выполняя поставленные задачи политическим руководством страны и Генеральным штабом ВСУ. Построенные силами облгосадминистрации фортификации занимают Силы Обороны Украины. Сознательно или бессознательно распространяющие дезинформацию работают на врага. Когда это было в первые месяцы войны, это можно было списать на панику и отсутствие опыта или пребыванием в «закарпатском котле». Когда подобное читаешь на третий год войны – это преступление», — заявил Семенуха.

Напомним, ранее украинские разведчики прокомментировали отсутствие укреплений на севере Харьковщины — россияне свободно вошли в область, даже не взорвавшись на минах.