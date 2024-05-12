В ХОВА спростували інформацію, що на Харківщині немає фортифікацій для ЗСУ

Заступник начальника ХОВА Роман Семенуха прокоментував низку дезінформаційних заяв та скандал, що виник у суспільстві після заяв військових, які зараз зупиняють наступ росіян на півночі Харківщини, що там немає ні фортифікацій, ні мінних полів.

На власній сторінці у Фейсбук Семенуха заявив, що «побудовані силами обласної адміністрації фортифікації займають Сили Оборони України».

Стосовно того, що укриття для військових є не усюди, Семенуха пояснив, що «адміністрація виконувала роботи по одній зі смуг, яку займають військові».

«Керівництво Харківської обласної військової адміністрації у повному складі перебуває у Харкові, виконуючи поставлені задачі політичним керівництвом країни та Генеральним Штабом ЗСУ. Побудовані силами обласної адміністрації фортифікації займають Сили Оборони України. Джерела , що свідомо чи несвідомо поширюють дезінформацію працюють на ворога. Коли це було у перші місяці війни це можна було списати на паніку і відсутність досвіду або перебуванням у «закарпатському котлі». Коли подібне читаєш на третій рік війни – це злочин», – заявив Семенуха.