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В ХОВА спростували інформацію, що на Харківщині немає фортифікацій для ЗСУ

Суспільство 19:14   12.05.2024
Оксана Якушко
В ХОВА спростували інформацію, що на Харківщині немає фортифікацій для ЗСУ скриншот

Заступник начальника ХОВА Роман Семенуха прокоментував низку дезінформаційних заяв та скандал, що виник у суспільстві після заяв військових, які зараз зупиняють наступ росіян на півночі Харківщини, що там немає ні фортифікацій, ні мінних полів.

На власній сторінці у Фейсбук Семенуха заявив, що «побудовані силами обласної адміністрації фортифікації займають Сили Оборони України».

Стосовно того, що укриття для військових є не усюди, Семенуха пояснив, що «адміністрація виконувала роботи по одній зі смуг, яку займають військові».

«Керівництво Харківської  обласної військової адміністрації у повному складі перебуває у Харкові, виконуючи поставлені задачі політичним керівництвом країни та Генеральним Штабом ЗСУ. Побудовані силами обласної адміністрації фортифікації займають Сили Оборони України. Джерела , що свідомо чи несвідомо поширюють дезінформацію працюють на ворога. Коли це було у перші місяці війни це можна було списати на паніку і відсутність досвіду або перебуванням у «закарпатському котлі». Коли подібне читаєш на третій рік війни – це злочин», – заявив Семенуха.

Нагадаємо, раніше українські розвідники прокоментували відсутність укріплень на півночі Харківщини – росіяни вільно увійшли до області, навіть не вибухнувши на мінах.

Про те, що немає укріплень, говорять і військові, які зараз відбивають наступ росіян.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Травня 2024 в 19:14;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Заступник начальника ХОВА Роман Семенуха прокоментував низку дезінформаційних заяв та скандал, що виник у суспільстві після заяв військових, які зараз зупиняють наступ росіян на півночі Харківщини, що там немає ні фортифікацій, ні мінних полів.".